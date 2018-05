El origen del genio y la belleza de la austeridad

El estilo de Hemingway, esa prosa despojada hasta sus firmes y jóvenes huesos, es mucho más efectiva, mucho más conmovedora, en el cuento que en la novela. Él es, para mí, el mejor escritor vivo de historias cortas; y no es, para no el mejor novelista vivo”. La frase, escrita por Dorothy Parker para el New Yorker del 29 de octubre de 1927 pone las cosas en su sitio: Ernest Hemingway es un gran escritor de cuentos cortos, a lo que ayudaba la austeridad de su escritura y la capacidad para la creación de anécdotas.

La edición por primera vez en español de En nuestro tiempo —su primer libro de relatos— permite entonces verlo en su forma más original cuando la fama y la necesidad de mantenerse en personaje, no lo distrajeron de su mayor talento.

Algunos de esos primeros relatos ya se habían conocido, por ejemplo, en el más o menos reciente Cuentos, también publicado por Lumen y que incluía una evocación de García Márquez. Sin embargo es la primera vez que En nuestro tiempo se edita en nuestro idioma en su versión original.

Eso incluye 16 relatos separados por viñetas que refieren, básicamente, a sucesos de la primera guerra mundial, un evento histórico del que fue testigo directo. De hecho, En nuestro tiempo fue el descubrimiento por parte de Hemingway de las posibilidades de la ficción. Con esa nueva posibilidad a su servicio, se convirtió en el escritor que revolucionó la literatura estadounidense del siglo XX. Lo mismo había hecho Mark Twain en el siglo anterior.

Hemingway nació en Oak Park, un suburbio de Chicago, el 21 de julio de 1899. Hijo de una familia acomodada, su estilo podría adjudicarse a una línea del libro de estilo de The Kansas City Star: “use oraciones cortas. Use primeros párrafos cortos. Use un inglés vigoroso. Sea positivo, no negativo”. A eso hay que agregar la austeridad en los adjetivos y un inteligente uso de lo que no se dice.

En 1918, el último año de la gran guerra, se alistó en la Cruz Roja para ir al frente. Al mes fue herido, lo que lo sacó del campo de batalla. Tenía 18 años y haber convivido con el horror, condicionó toda su narrativa.

En su carrera ganó el premio Pulitzer y el Premio Nobel. Su bibliografía incluye novelas clásicas como Adiós a las armas, Por quién doblan las campanas, Fiesta o El viejo y el mar en los que mostraba una virilidad y una dignidad propias de su estilo. En sus historias abundan los héroes rotos, tan capaces de enfrentarse a un toro, a un enemigo o algunas complicaciones de la vida. Algunas de estas últimas fueron demasiado para Hemingway (quien vivió una vida a la altura de sus personajes) y cumpliendo con una tradición familiar, se suicidó a los 62 años. Su bohemia de safaris y mojitos en La Habana, es una imagen cultural clásica del siglo pasado.

“Hemingway concentra todo un personaje en una frase, una situación completa en una o dos oraciones”, escribió el 18 de octubre de 1925, The New York Times en su reseña de En nuestro tiempo. “Cada relato es una suerte de metáfora expandida, conjugando una implicancia mucho mayor que sus significdos literales”.



En el libro es la primera vez que aparece Nick Adams, esa suerte de alter-ego literario de Hemignway. Así, acompañar a su padre médico a una reserva (“Campamento indio”) se convierte en un rito de iniciación o el final de una relación amorosa (“El fin de algo”) es una reflexión sobre la inevitabilidad de algunas cosas.

El volumen se cierra con las dos partes de “Río de dos corazones”, otro relato clásico de Hemingway. En el medio hay un montón de cuentos no tan conocidos o una maravilla de concisión como es “Un cuento corto”, con uno de los finales más devastadores para una historia de amor en tiempos de guerra.

Prologado con cariño por Ricardo Piglia (en un texto escrito pocos meses antes de su muerte), este es un libro imprescindible para acercase a Hemingway. Y además siempre hay que leer a los maestros: ellos esconden secretos que nunca más nos fueron revelados.