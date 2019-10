Lo nuevo de Jorge Bafico y uno sobre Buenos Muchachos se presentan en la Feria del Libro

La colección Discos, de Estuario Editora, sigue expandiéndose. La séptima entrega está dedicada a Amanecer Búho, una pieza esencial de la discografía de Buenos Muchachos. Escrito por Diego Rocha, el libro plantea una meticuloso y apasionado estudio sobre el álbum de 2004, que gracias a las canciones “Ahí voy”, “He Never Wants To See You (Once Again)”, “Coral #5” y “Temperamento”, puso a Buenos Muchachos en un lugar de renombre dentro del rock uruguayo. A través de entrevistas con los músicos de la banda y con el productor Gastón Ackermann, Rocha se sumerge en el proceso creativo de cada una de las canciones. El análisis se extiende al arte de tapa, los videoclips de los temas y una información rigurosa sobre el tipo de instrumentos, micrófonos y amplificadores utilizados en cada una de las canciones. Ideal para satisfacer al melómano más detallista. Amanecer Búho se presentará el domingo 13 a las 20.00, en el salón Rojo de la Intendencia de Montevideo.