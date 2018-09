Un noruego tras los pasos de Shakespeare

Jo Nesbo (Oslo, 1960) es uno de los escritores nórdicos más leídos de la actualidad gracias a sus tramas oscuras, asesinos en serie y al siempre correcto detective Harry Hole. También es uno de los autores convocados para el proyecto Hogarth Shakespeare para reinterpretar la obra del Bardo inmortal, pero en el mundo actual. Como antes lo hizo Margaret Atwood con La tempestad, que se editó bajo el título La semilla de la bruja, y más adelante hará Gillian Flynn con Hamlet, a Nesbo le tocó revisionar Macbeth. Si bien dijo que no escribe historias ajenas, se sumo al proyecto solo para adaptar Macbeth, y lo hizo.

Lo que hace Nesbo es ambientar su historia en otra ciudad lluviosa. Una que antes fue una potencia industrial, pero que ahora está asediada por bandas criminales que manejan el poder y el negocio de las drogas. Claro que la historia de Nesbo sigue ese camino de sangre que marcó la obra de Shakespeare donde se contaba el ascenso y posterior caída a la locura del simbiótico matrimonio protagonista. Aunque este Macbeth no es un militar, sino un capitán de la Guardia Real, mientras el noble Duncan, al que se sabe, Macbeth matará, no es el rey de Escocia, sino el jefe de policía de la ciudad. Todo está puesto a escala en esta novela que no deja de ser una revisión de aquella obra representada por primera vez en 1606.

Ficha Macbeth Autor Jo Nesbo Editorial Lumen Páginas 638

Así comienza a cocinarse esta historia que tiene los ingredientes propuestos por Shakespeare, brujas, ambición, sangre, un hombre adicto al poder y una inescrupulosa mujer, aunque este autor le pone su impronta, logrando entrar en la psiquis de los protagonistas (uno de los sellos de Nesbo) y desarrollando personajes que en la obra original eran solo mencionados.