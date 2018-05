Murió Tom Wolfe, pionero del Nuevo Periodismo

El escritor, periodista y ensayista estadounidense Tom Wolfe, considerado uno de los mayores pioneros del Nuevo Periodismo, murió el lunes a sus 87 años.

Wolfe murió en un hospital de Manhattan, Nueva York, según lo informó su agente Lynn Nesbit a medios estadounidenses.

El agente dijo a los diarios The Wall Street Journal y a The New York Times, que el autor estaba aquejado de neumonía y había sido hospitalizado por una infección en un hospital de Manhattan.



Autor de obras como El Nuevo Periodismo (1973) y Lo que hay que tener (1979), el trabajo de Wolfe fue celebrado por su conjugación de estilos y técnicas literarias dentro del periodismo, que luego dio lugar al nacimiento de un movimiento presentado como el Nuevo Periodismo, en el que también se embarcaron figuras como Truman Capote, Joan Didion y Hunter S. Thompson.



Wolfe nació en 1931 Richmond, Virginia pero radicó su carrera en Nueva York. A lo largo de su vida trabajó para medios como The Washington Post, New York Herald Tribune, Enquirer, New York Magazine y Rolling Stone, entre otros.