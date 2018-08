Una mujer que siempre viene llena de historias

Con El tiempo entre costuras, María Dueñas pasó de ser profesora a uno de los grandes best-sellers de la literatura en español. Ahora tiene cuatro libros que vendieron millones y ahora, con una nueva novela, Las hijas del capitán, ambientada en la Nueva York en la década de 1930, confirman su estatura como una escritora relevante. Sobre esas cosas charló con El País, de España

—¿Por qué no un libro ambientado en Parla, o Cartagena?

—Porque cada novela, además, es un trozo de mi vida. Vivo dos años en una cápsula y quiero estar a gusto. No tengo nada contra Parla o Cartagena, pero me apetece vivir una pararrealidad que se salga de lo cotidiano. Intento crear atmósferas que enamoren y yo también quiero disfrutarlas.

—Sin embargo, a sus protagonistas se las hace pasar difícil.

—Les agito para que reaccionen. Cuando la vida te empuja y aprieta, se producen reacciones interesantes. Que te suceda algo que te convulsione, que te ponga en el disparadero, que te saque de tu tiesto, nos hace sacar cosas que no sabemos que llevamos dentro.

—Usted empezó a escribir por salir de su rutina de profesora.

—No necesitaba un cambio, llevaba una vida cómoda, pero me apetecía ilusionarme con un proyecto vital nuevo. Ni siquiera sabía si iba a lograr publicar. Jamás se me ocurrió asomarme a ver qué podía pasar después.

—¿Le ha cambiado el éxito?

—Cuando te pasa esto con cierta edad, tienes la madurez, lucidez y templanza para que no te trastornen. Hombre, han cambiado cosas, pero lo básico ni he querido ni me he dejado. Podría haberme convertido en otra, pero tuve claro que no me podía volverme loca, despegar los pies del suelo.

—No me diga que no se da cuenta de que la llevan en andas.

—Eso no es peloteo, es que me quieren y me cuidan. Sigo con el mismo equipo que confió en mí cuando no me conocía nadie, cuando empezaba la crisis, cuando se llevaban los Larsson y los crímenes nórdicos y lo mío, no.

—¿Ha creado tendencia?

—Sí, bueno, quizá es un buen momento para las escritoras en español en general. Hay una generación donde muchas de nosotras ya teníamos una vida hecha, una profesión, y nos desviamos hacia aquí buscando otro camino. Dolores Redondo, Luz Gabas... Nuestro existir no gira solo alrededor de los libros que escribimos.

fICHA Las hijas del capitán Autora María Dueñas Editorial Planeta Precio 950 pesos

—¿Aún no se siente escritora?

—Sí, pero no soy escritora las 24 horas. Soy una mujer normal que tiene otros intereses, otras parcelas y otras preocupaciones en la vida. Es mi trabajo, un trabajo gustosísimo, pero la vida tiene otras cosas, aunque este me consuma gran parte de ella.