"Mugre rosa": la novela de Fernanda Trías llega a España y América Latina

La última novela de la escritora uruguaya Fernanda Trías, Mugre rosa, se editó a fines de 2020 y por una trama que de alguna manera se asoció a la pandemia del coronavirus generó, de inmediato, interés en diferentes partes del mundo. Partes donde el libro ni había llegado o llegó aún.

Pero eso está por cambiar. Ayer, Trías anunció en sus redes sociales que desde el 8 de abril, Mugre rosa estará disponible en todas las librerías españolas y llegará en simultáneo al resto de los países de habla hispana.

Eso incluye, claro, a Colombia, el país en el que reside hace varios años y para el que originalmente se iba a editar la ficción a la misma vez que en Uruguay, plan que se vio interrumpido por la pandemia del COVID-19.

“El entusiasmo por Mugre rosa llegó a otros países antes que el libro”, contó Trías en diálogo con El País a principios de 2021. “Lo que fue extraño es que tuvo una repercusión de mucha expectativa en otros países, cuando el libro no solo no estaba sino que no está”.

Esa repercusión se hizo notar en, por ejemplo, medios como El País de Madrid o el New York Times estadounidense en su versión en español, que le dieron destaque a esta prosa sobre encierro y transformaciones.

Mugre rosa sigue los pasos de una mujer en una versión deformada de Montevideo, ciudad arrasada por una niebla tóxica que obliga al confinamiento y tiene colapsados a los hospitales. En medio de esa crisis social, la protagonista ve cómo su mundo se desmorona y ejercita la memoria a partir de un tejido de vínculos cercanos y complicados.