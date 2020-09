Mirá en vivo el homenaje a Mario Benedetti, a cargo de Joaquín Sabina, Leiva y más

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes, a las 14.00, los cantantes Joaquín Sabina, Leiva, Rozalén y Vanesa Martín participarán de un homenaje a Mario Benedetti en el centenario de su nacimiento, y tras la publicación de una antología de sus poemas realizada por Joan Manuel Serrat.

El acto, organizado por el Instituto Cervantes y la editorial Alfaguara, incluirá un recital poético de Joaquín Sabina y Leiva, los escritores Benjamín Prado y Elvira Sastre; el compositor y músico Marwan; la cantante y compositora Vanesa Martín; y la cantautora y compositora Rozalén.

El homenaje se podrá ver, a las 14.00, a través de YouTube en el canal del Instituto Cervantes. La trasmisión se podrá ver a continuación:

En el acto también se celebrará la memoria y el legado de Benedetti (1920-2009), uno de los poetas más queridos y cuyos versos siguen siendo recitados y cantados, según recuerdan en un comunicado el Instituto Cervantes y la editorial Alfaguara."Su poesía ha trascendido el ámbito de lo literario y se siente, a ambos lados del Atlántico, como parte de un patrimonio popular que nos une y se transmite de generación en generación", destacan.

En el homenaje, el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y la directora editorial de Alfaguara, Pilar Reyes, hablarán de la antología poética que ha preparado Serrat y que publica esta editorial.

En 1985 el poeta y el cantautor trabajaron juntos para componer el disco El sur también existe con canciones musicadas por Serrat que son, en su mayoría, versiones de poemas de Benedetti y que se convertiría en uno de sus álbumes más emblemáticos. Ese fue el punto de partida de una amistad que ambos mantuvieron hasta la muerte del uruguayo en 2009.

Ahora, 35 años después del comienzo de aquel periodo de creación conjunta, Benedetti y Serrat "vuelven a encontrarse en este volumen con un diálogo tan intenso y enriquecedor como lo fue entonces", destaca el comunicado.

En orden cronológico, la antología de Serrat recoge más de un centenar de poemas de Benedetti que ha seleccionado por "razones "exclusivamente personales y subjetivas", explica en el prólogo al libro.

"No toda la poesía vale para ser cantada ni todos los poetas sirven para escribir canciones, de la misma manera que detrás de un buen autor de canciones no hay necesariamente un buen poeta. Pero en el caso de Mario Benedetti, letrista de canciones por derecho y al tiempo buen poeta, entre poesía y canción no media una frontera clara", recalca Serrat.