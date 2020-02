Mercedes Rosende: "No me siento obligada con la literatura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cómo fue ganar el LiBeratur Prize de la Feria del Libro de Frankfurt?



—Fue una sorpresa que me nominaran, porque es un premio importante. En Alemania estoy bien posicionada y ahora estoy entrando en el mercado de habla inglesa. Soy la primera sorprendida, me llena de asombro.

—¿Cómo una escribana que no tiene que ver con la literatura escribe novelas premiadas de literatura negra?



—Es un género no muy concurrido por mujeres. Estoy deseando que se llene de mujeres escribiendo novela negra. Todavía no hay muchas, no hay un panorama de literatura negra en Uruguay. En Argentina hay muchas y muy buenas. En Uruguay tardamos un poco, como en todo.



Mercedes Rosende. Foto:Darwin Borrelli

—¿Por qué al final de Qué ganas de no verte nunca más, explica sobre la existencia del túnel de los Tupamaros?



—Al final lo cuento porque éste es un libro en el que Ursula, que es mi personaje habitual, se escapa por el túnel del que se escaparon los Tupamaros. Lo cuento porque así empieza la novela y es un leitmotiv que va a pareciendo en la narración. Cuando terminé de escribirlo me di cuenta que los extranjeros podían no saber sobre la fuga de los Tupamaros, entonces me permití usar mi voz para explicar de qué hablaba.

Portada del libro "Que ganas de no verte nunca más" de Mercedes Rosende. Foto: Difusión

—¿Cómo fue retomar el personaje de Úrsula después de Mujer equivocada y en El miserere de los Cocodrilos?



-Ya es familia para mí, es un personaje del que me gusta escribir porque lo tengo corporizado en la mente. Además, a través de Úrsula digo muchas cosas, hablo del mandato de la mujer de determinada edad de ser de determinada manera. Úrsula es a su manera, aunque sea una perdedora, una transgresora. Es gorda, está sola, deliberadamente no tiene un hombre al lado ni hijos. O sea que vive una vida solitaria y es dueña de su propio cuerpo. Es un mensaje al que tengo ganas de volver constantemente. Y volver a Úrsula fue lindo, disfruté mucho escribiendo el final. Nunca había disfrutando tanto escribiendo, casi que lo viví.

—Sus libros son visuales, ¿la influencia el cine?



—No es que me proponga escribir algo visual. Me influencian cosas, como Tarantino, donde uno le exige al lector o espectador que crea algo difícil de creer. Lo llamo tirar al límite de lo verosímil al lector, es una opción estética.

Perfil Nombre Mercedes Rosende Nació en Montevideo, tiene 62 años Otros datos Fue premiada con el LiBeratur Prize que entrega la Feria Internacional del Libro de Frankfurt y este año se irá a vivir a Francia ”Me voy para Francia, el año pasado me fui en un viaje exploratorio y la vida en Francia debe ser como en todas partes. Se divide entre la vida de pueblo y las grandes ciudades, yo me voy a un pueblo. La vida va a ser casi rural y me voy a dedicar cien por ciento a escribir”, dice Rosende que presentó Qué ganas de no verte nunca más (Planeta, 590 pesos), que vuelve a protagonizar Ursula, personaje central de su literatura.



—¿Este es el final de Úrsula?



—No me siento obligada a seguirla, me gustaría darle un cierre definitivo alguna vez. No me siento obligada con la literatura, llegó a mi vida de manera casual y no siento una obligación de escribir. Sí siento que cuando entrego un producto tiene que ser lo más cuidado posible, lo mejor que puedo dar. Si mañana me quiero dedicar a tejer, lo voy a hacer. A veces siento que este relativo éxito que es tan difícil para un uruguayo, en algún momento se me puede volver una carga; por ahora sigo, después veré.