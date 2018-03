“A menudo me pierdo en el camino”

John Green es un fenómeno literario bien de estos tiempos. Su gran fama le llegó como YouTuber, o mejor vloguero, en 2007. Con su hermano y socio, Hank Green fundó, precisamente, VlogBrothers, un canal de YouTube que a esta altura tiene tres millones de suscriptores y ha sido la plataforma de lanzamiento de muchos de sus otros proyectos. Uno de ellos, auspiciado por Google, es Crash Course, un canal educativo donde en un tono visualmente muy didáctico se enseña de temas tan variados como historia mundial, crítica cinematográfica, literatura (conducido por el propio Green), ecología o anatomía. Son videos muy imaginativos e instructivos que, por ahora, están solo en inglés y con subtítulos en inglés.

Aunque hay una tendencia a desconfiar de los escritores que consiguen su primera fama en YouTube, Green ha logrado sortear ese prejuicio. Quizás porque a pesar de que su gran fama como escritor es reciente, su primera novela, Buscando a Alaska, es de 2005. Pero la etapa de su carrera como autor de novelas juveniles más importante empieza con Ciudades de papel en 2008, un libro que le dio premios, lo volvió un best seller, un autor premiado y fue adaptado al cine. La misma suerte corrió Bajo la misma estrella, su siguiente novela y probablemente pase igual con Mil veces hasta siempre, su último libro que ya se ha convertido en uno de los más vendidos de la literatura juvenil.

Nacido en Indianapolis en 1977, Green ha sido elegido una de las personas más influyentes de estos tiempos, no solo por su literatura sino por sus actividades sociales y humanitarias. Para hablar de esas cosas, El País, lo entrevistó vía mail. Este es un resumen de ese intercambio epistolar.

Cine EL MUNDO DEL ESCRITOR EN LA PANTALLA

Hasta ahora, solo dos libros de John Green han sido adaptados en películas por Hollywood. La primera, Bajo la misma estrella, es hasta ahora la producción más exitosa basada en una obra del autor (recaudó 300 millones dólares globalmente) y fue la responsable de haber llevado los libros de Green a un público mundial. La siguió Ciudades de papel, que si bien no alcanzó el mismo éxito que Bajo la misma estrella (generó 85 millones) mantuvo a los seguidores del escritor atentos a sus próximos pasos en el cine. Los estudios Paramount tienen los derechos del libro Buscando a Alaska, pero aún no se ha anunciado su producción en un futuro cercano.

—¿Esperó siete años hasta el lanzamiento del nuevo libro. ¿Qué estuvo haciendo todo ese tiempo?



—Me sucedieron muchas cosas en estos años: dos adaptaciones cinematográficas de mis libros, el lanzamiento del proyecto de video educativo Crash Course, y mi esposa y yo tuvimos un segundo hijo. Pero también perdí mucho tiempo por mis problemas de salud mental: tuve varios períodos en los que sentí que no tenía control sobre mis pensamientos y realmente tuve problemas para hacer cualquier cosa. E intenté escribir otro libro. Abandoné varias historias en el camino, pero finalmente, a fines de 2015, comencé a escribir la historia que se convirtió en Mil veces hasta siempre.

—¿Cuánto tiempo le llevó escribirlo?



—Hubo muchas paradas y comienzos en el camino, pero me tomó aproximadamente dos años desde el momento en que comencé a escribir sobre Aza y Daisy. Pero algunas partes de Mil veces hasta siempre fueron escritas mucho antes que eso en 2012 y 2014 y que finalmente encontraron su camino en la historia de Aza.

—Leí que Mil veces hasta siempre es su novela más personal y el personaje principal comparte con usted un trastorno obsesivo-compulsivo. ¿Le resultó difícil escribir sobre eso?



—En algunos aspectos, sí, porque la angustia mental es tan abstracta y difícil de expresar. No se puede hablar sobre el dolor interior de la misma forma que se habla de una mesa o una silla, por lo que pasé mucho tiempo tratando de encontrar algún tipo de forma para describir la experiencia de perder el control de tus pensamientos. Pero de alguna manera, fue fácil escribir sobre la experiencia de Aza porque he pasado toda mi vida viviendo con lo que ella llama espirales de pensamiento.

—¿Cómo encuentra la inspiración para escribir las historias? ¿Cómo “aparecen” en su mente?



—Nunca tengo grandes ideas para historias o incluso personajes. Nunca tuve una idea como, “¡Una escuela para magos!” o algo así de concreto. Ojalá lo hiciera, porque amo los libros con tramas adecuadas, aunque parece que no puedo escribirlos. Tengo pocas ideas: una niña no puede parar de reabrir una herida en su dedo, un automóvil heredado de un padre muerto, la forma en que las ramas sin hojas de un árbol parecen dividir el cielo en irregulares polígonos. Lo que hago es luego unir esas pequeñas ideas en una historia más grande que, con suerte, tiene sentido.

—¿Hay algún texto que no haya sido publicado? ¿Hay alguna historia que no le gustó al final?



—He escrito la primera mitad de muchas novelas. Quizás unas 10. Pero a menudo me pierdo en el camino y no puedo encontrar el rumbo hacia un final. Así que finalmente tengo que abandonar la historia. Eso siempre es doloroso, pero creo que tengo que escribir las historias que no me gusta encontrar la que hago. Con Mil veces hasta siempre, escribí la primera mitad de dos libros antes de rendirme.

—¿Muestra la novela durante todo el proceso de escritura o la mantiene en secreto hasta que se envía al editor?



—Tengo mucha suerte porque tengo el mismo editor, Julie Strauss-Gabel, desde hace más de 15 años. Ella ha editado todos mis libros, y confío muchísimo en su orientación y comentarios. Entonces ella lee todo lo que escribo, incluso las historias que termino no publicando, y a menudo le envío pasajes a menudo que los voy escribiendo.

—Con esta novela también vuelve a contar la historia de una niña de 16 años. ¿Qué tiene de particular esa edad para usted ?



—Me gusta escribir sobre adolescentes porque a menudo hacen muchas cosas por primera vez: enamorarse, lidiar con el dolor y formular grandes preguntas sobre el significado en la vida humana. Y debido a que es la primera vez, hay una intensidad en estas experiencias que me parece muy atractiva. Me gusta que los adolescentes sean lectores curiosos y apasionados, y que aborden las grandes cuestiones de la vida sin ironía ni vergüenza. Quiero reflejar eso en las historias que escribo, pero también quiero aferrarme a ese entusiasmo en mi propia vida.

—Sus novelas cuentan la historia de superación de protagonistas o hijos que han vivido mucho a una edad temprana, ¿por qué?



—Creo que la mayoría de la gente ha vivido mucho a los 16 años. Por supuesto, la mayoría de nosotros no hemos vivido con una enfermedad terminal o experimentado la pérdida de un amigo, pero aun así, creo que a los 16 años la mayoría de nosotros hemos conocido el amor y el dolor profundos. Eso es sobre lo que quiero escribir.

—¿Cómo surgió la idea para el Crash Course su canal de Youtube?



-Mi hermano y yo hemos estado haciendo videos de YouTube durante varios años en nuestro canal vlogbrothers, y siempre disfrutamos haciendo videos educativos. En 2011, Google nos dio una subvención para contratar a un equipo para hacer más videos educativos de una manera más formal, y fue entonces cuando comenzamos a hacer un curso acelerado. Nuestra esperanza es compartir nuestra pasión por el aprendizaje y presentar conceptos de la historia y la literatura a la física y la química de una manera divertida pero útil. Me encanta hacer videos de Crash Course y he aprendido mucho de los expertos con los que trabajamos.

—¿Qué piensa de las películas que se hicieron en base a sus libros?



—Realmente me encantaron las dos películas, lo que creo que es raro para un autor, y me siento muy agradecido de que las personas que las hicieron me incluyeron en el proceso y dieran la bienvenida a mis comentarios. Escribir libros es tan silencioso y tan insular; por lo general, solo estamos yo y mi editor. Pero hacer películas es una tarea de gran colaboración, cientos de personas trabajan juntas todo el tiempo, y estoy muy agradecido a esas personas por traer su talento a Ciudades de papel y Bajo la misma estrella. Pero en mi corazón, soy una persona de libros. Me gusta la tranquilidad de escribir y leer, especialmente en un momento en que la tranquilidad parece difícil de encontrar.



DISPONIBLES EN URUGUAY GREEN EN TRES LIBROS



La obra del escritor ha sido editada por completo en Uruguay a través del sello editorial Nube de Tinta.

380 pesos

BUSCANDO A ALASKA

Marcó su debut como escritor y cobró mayor relevancia tras el éxito de Bajo la misma estrella. Narra la vida de Miles, un estudiante que se muda a Alabama para terminar la preparatoria en el internado Culver Cree y allí hace nuevas amistades.







490 pesos

MIL VECES HASTA SIEMPRE

Es su novela más reciente y, según el autor, la más personal. La protagonista es Aza Holmes, una joven de dieciséis años que que busca pistas sobre la desaparición de un fugitivo multimillonario mientras lidia con su propia enfermedad mental.