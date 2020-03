Memorias de Woody Allen sí se publicarán en español, para España y América Latina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las memorias de Woody Allen, A propósito de nada, sí serán publicadas en español, como confirmó este lunes la editorial Alianza, unos días después de que Hachette anunciara que cancela su publicación tras recibir duras críticas por dar voz al cineasta, acusado de abusos sexuales.

Alianza mantiene la fecha del 21 de mayo para la salida de un libro que ofrece "un repaso completo" de la vida del director, actor y guionista neoyorquino, tanto personal como profesional.

Y "describe su labor en películas, teatro, televisión, clubes nocturnos y obra impresa, tanto libros como prensa. Allen también habla de sus relaciones con familiares y amigos, y de los amores de su vida", señala Alianza.

Estaba previsto que el libro en inglés, Apropos of Nothing se publicara el 7 de abril en Estados Unidos, pero tan solo cuatro días después de haberlo anunciado, Hachette dio marcha atrás y canceló la publicación por la presión de sus propios empleados. Según la empresa, tras mantener conversaciones con el personal, la jefatura concluyó que "no era posible seguir adelante con la publicación".

También el periodista y escritor Ronan Farrow, hijo de Allen, se sumó a las voces en contra de la publicación de las memorias, atacando a la editorial por no tener en cuenta las acusaciones que pesan sobre su padre.



La publicación se mantiene para España y Latinoamérica, ya que Alianza adquirió los derechos de la traducción al castellano a nivel mundial.

El cineasta, según varios medios estadounidenses, hizo circular sus memorias durante bastante tiempo, sin lograr despertar interés entre las editoriales debido a las acusaciones de abuso sexual por parte de su hija Dylan, que le dejaron prácticamente apartado del mundo del cine en Estados Unidos.