“Me crié leyendo historietas de cowboys”

¿En qué se inspiró para escribir este western ubicado en el Plata?



Yo me crié en el campo, leyendo historietas de cowboys, como El llanero solitario. A los siete años, mi cabecita se empezó a poblar de una geografía que no era la nuestra, aunque uno tendía a imitarlos.



¿Y seis décadas después quiso escribir un western uruguayo?



​Sí, me pregunté por qué nosotros no tenemos un género equivalente a las aventuras del oeste norteamericano. Acá tenemos todo: frontera, trenes, caballos, conflictos. Y me sentí tentado por crear una novela de aventuras. Pero con un desafío muy serio: que estuviera bien escrita. Una novela donde el protagonista fuera el lenguaje.

La novela se ubica hacia 1910, ¿que implica ese enclave cronológico?



​La quise ubicar en una referencia histórica universal, como fue el Cometa Halley, en 1910, que se llegó a identificar con el fin del mundo. También está otro punto de referencia, que es el fin de la guerra civil, de 1904. Y la consolidación del progreso en el transporte nacional. Y se empezaron a llenar todos los casilleros para hacer un western.