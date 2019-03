Markus Zusak autor de "La ladrona de libros" habla de su nueva novela: "El puente de Clay"

PETER LIBBEY, The New York Times

La espera terminó. Markus Zusak, autor de La ladrona de libros el exitoso drama de la Segunda Guerra Mundial que se convirtió en una película con Geoffrey Rush y Emily Watson, tiene una nueva novela para adultos jóvenes que acaba de ser editada en Uruguay, a través de Lumen.

Con más de 10 años de escritura, El puente de Clay cuenta la historia de Clay Dunbar, uno de cinco hermanos cuya madre ha fallecido y cuyo padre los abandonó. Al comienzo del libro, el padre de Clay regresa para pedirle a los niños que lo ayuden a construir un puente sobre su propiedad en el desierto; sólo Clay acepta hacerlo.

Aunque Zusak, de 43 años, comenzó a trabajar en el libro poco después de la publicación de La ladrona de libros en 2005, dijo en una entrevista telefónica desde Australia, donde vive, que tuvo la idea de hacerlo desde que tenía 19 años. En ese momento, dijo, sabía que no podía escribir el libro. Años más tarde, aún lidiaba con él.

Booktrailer de "El puente de Clay", la nueva novela de Markus Zusak

“Cuando empecé a escribirlo, y esto fue hace 12 o 13 años, simplemente no podía sentir que estaba bien, así que seguí intentando, intentando e intentando, y luego llegué a la mitad y no pude seguir adelante porque pensaba que eso no era lo que quería".

El puente de Clay, explicó, fue difícil de escribir por varias razones. Es una novela más grande que La ladrona de libros que incluye muchos más personajes y utiliza un tipo de voz narrativa completamente diferente, dijo.

Ficha El puente de Clay Autor Markus Zusak Editorial Lumen Páginas 631

No fue hasta que la esposa de Zusak tomó cartas en el asunto en junio de 2016 que el proceso de escritura comenzó a mejorar notablemente. “Ella básicamente me dijo: ‘Creo que tú y Clay necesitan un descanso. Si no podés ordenar con esto para la próxima semana, tenés que abandonar el libro”. Se tomó un mes de vacaciones y cuando volvió al libro, la escritura comenzó a fluir. “De repente, comenzó a cobrar vida y comencé a divertirme mucho más con eso. Y me puse contento por los desafíos que estaba enfrentando “, dijo.

Las dificultades de la creación artística son fundamentales para el El puente de Clay. Clay y su padre están inspirados en la obra de Miguel Ángel, pero se identifican menos con él que con las esculturas inacabadas conocidas como “Los esclavos”, y ciertamente no con su obra maestra, El David.

“Cuando Clay y su padre están construyendo el puente, dicen: ‘sería genial crear algo como El David un día, pero vivimos la vida de los esclavos’”, dice Zusak. “Y lejos de ser algo negativo, creo que esa es la verdadera belleza. Y así es como vivimos. Queremos crear estas cosas hermosas y queremos hacer cosas hermosas, pero siempre estamos atrapados en el mármol y en su fabricación”.