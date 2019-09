Margaret Atwood anuncia la secuela literaria de "El Cuento de la Criada" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La escritora canadiense Margaret Atwood dijo que un deterioro en los derechos de las mujeres en algunas partes del mundo, incluido Estados Unidos, la llevó a escribir una secuela de su exitosa novela de 1985 El Cuento de la Criada. La continuación de ese libro se llama Los testamentos y todavía no tiene fecha de lanzamiento en Uruguay, dijeron desde la distribuidora Gussi Libros.

El cuento de la criada, convertida en la premiada serie The Handmaid's Tale, presenta un futuro totalitario en el estado de Gilead, donde las pocas mujeres fértiles son sometidas a la servidumbre sexual como "criadas" para repoblar un mundo que enfrenta un desastre ambiental.

Otra serie basada en una novela de Atwood es Alias Grace, donde también se muestra el mundo opresivo de las mujeres, en esta oportunidad, basada en un caso real ocurrido en siglo XIX.

"Durante años y años la gente decía '¿habrá una secuela?, por favor escriba una secuela, díganos qué pasó' y siempre dije que no puedo hacerlo", contó Atwood a la cadena de televisión británica BBC en una entrevista sobre el lanzamiento de Los testamentos.

La serie "The Handmaid's Tale" ya va por su tercera temporada. Foto: Difusión

"Pero luego sucedieron un par de cosas. En lugar de alejarnos de Gilead como pensé había estado sucediendo en la década de 1990, comenzamos a regresar hacia Gilead en varios lugares del mundo, incluido Estados Unidos", agregó. Las medidas recientes para restringir el acceso al aborto en Estados Unidos han causado una enorme división e impulsado el activismo por los derechos de las mujeres.

En Los Testamentos, se muestra "cómo se derrumban" los regímenes opresivos, como el ficticio de Gilead, donde las mujeres son sometidas y esclavizadas.

Esta segunda parte está ambientada quince años después de los hechos que incumben a Defred (Offred, en inglés), protagonista y narradora de la primera entrega, e intercala los puntos de vista de otras tres mujeres de la época. Estas son la cruel tía Lydia, que ofrece su perspectiva como parte del régimen; la hija de una notable familia de la clase dominante, que lo "cuenta desde dentro" y una joven del país vecino, Canadá, que lo analiza "desde fuera", precisó la autora canadiense.

Portada de "Los testamentos", continuación de "El cuento de la criada". Foto: Difusión

En su primera presentación pública, la escritora reveló que se decidió a escribir esta historia, más de tres décadas después de la primera, porque se percató de que, en lugar de alejarse del universo de Gilead, el mundo "avanzaba hacia allí". Sin embargo, no quería que esta segunda entrega fuera "una repetición" de lo ya narrado, ni tampoco una novelización de la exitosa serie de Hulu, con la que, comparte algún rasgo, admitió.

Atwood empezó a concebir Los Testamentos en 2015 e impulsó después de las elecciones estadounidenses de 2016, que ganó Donald Trump, explora "el principio del fin" de Gilead, el régimen puritano totalitario que en el primer libro rige Estados Unidos.

En ese macabro lugar, sometido a una vigilancia feroz, las mujeres son subyugadas y separadas en distintas categorías, entre ellas las de criadas, como las Martas (Marthas, en inglés), o siervas sexuales.

En la secuela publicada ayer, la escritora quiso examinar "qué hace que caigan" ese tipo de regímenes opresores, que "tienden a no durar mucho", y "cómo debe ser para las segundas generaciones, las que no han experimentado otra cosa pero que no participaron en el baño de sangre" inicial, afirmó.

Atwood manifestó que "espera y desea" que su nueva novela, junto con la precuela, "sea una distopia", como suele describirse en términos literarios, y jamás una realidad.