Ludovica Squirru: “Me dejo llevar por las señales cósmicas, las escucho siempre”

Squirru es un apellido vinculado a médicos y políticos argentinos. También a la astróloga más conocida de estas latitudes. El abuelo de Ludovica Squirru, Carlos, fue médico y creador de la técnica Finochieto-Squirru; su padre Eduardo fue cónsul de Argentina en China, y de allí surge la relación entre ese país y Ludovica, que lanzó su Horóscopo Chino 2020, ya en librerías. (Penguin, 590 pesos).

—Es el año de la rata, un signo que es de buscar oportunidades



—Sí, es el signo más ventajero del horóscopo chino. También es el signo más dinámico, astuto, rápido, y está bueno eso, porque habrá que readaptarse al mundo que queda.

—En sus libros siempre se capta la esencia de las personas en su signo.



—Hay gente que me pregunta si no me aburro de escribir las descripciones generales, y la verdad que no. Cada vez observo más a la gente, la traigo, como si la degustara y necesito seguir sacando esa información para la gente que no leyó los libros. Porque describir a alguien tiene que ver con esa conexión con el otro, y me apasiona, lo siento como mi primer libro. Por eso le pongo cosas nuevas y divertidas cada año.

—En su Horóscopo chino 2020 habla del cambio climático y dice que hay que hacer algo.



—Cuando nadie la conocía a Greta Thunberg, estaba hipnotizada con su historia. Y este año decidí ponerla en mi libro, mucho antes del revuelo que se armó. El libro lo entregué en julio, y les dije quiero a esta chica, porque ella es clave en el mundo. Concientizar lo que no han hecho los del G20, los políticos que hacen negocio con nosotros y nuestros recursos, que Trump niegue el cambio climático; y que se cruce con Greta, fue brillante. Los nuevos líderes tienen que ver con lo inesperado, con gente que es del llano que está trayendo lo que queremos, y si es gente joven mejor, porque es el mundo que van a heredar.

El horóscopo chino de Ludovica Squirru ya se encuentra en librerías. Foto: Difusión

—¿Ya se está empezando a ver ese cambio que dice?



—Sí, se está empezando a ver y se va a ver a partir del 25 de enero con el año nuevo chino. Pero también hay gente que tiene resistencias al cambio. Hoy la gente está muy aislada emocionalmente. Noto en los jóvenes una tristeza, y me pregunto ¿dónde están los padres? No traigas hijos al mundo si no querés criarlos, si no querés hablar con tu hijo en la mesa a la noche, no los traigas al mundo; si hay superpoblación. Y hay una población que necesita amor, padres y comida. Entonces, lamentablemente mucha gente va a quedar afuera del sistema. El mundo se puso en guerras contra inmigrantes, culturas, y ¿dónde van ir?, acá donde se les abren las puertas. Entonces nos mezclaremos con razas y gentes, y ese es nuestro destino.

—¿Recuerda su primer viaje a China?



—La primera vez que fui, China era comunista. Era un país con gente que vivía en el campo, no había una situación de apertura al mundo. Estuvieron aislados muchos años y la China de ahora es diferente, es otra cosa. Y eso es porque han estado muchos años para adentro, y cuando estás tanto tiempo trabajando lo interno, todas estas filosofías que hoy acá son de moda como el Tai Chi, el Chi Kung, Feng Shui o el I-Ching, ellos lo tenían incorporado para después salir al mundo y ser lo que son, potencia. Es increíble, la cultura china que está en todos lados, la comida, la manera que distribuyen la energía con la familia, el trabajo, la sociedad; la importancia que le dan al horóscopo chino. Es un pueblo coherente con su cultura, y se han expandido, porque están en todos lados. Hoy ¿dónde no hay chinos?, porque se caen del mapa, y están colonizándonos en el mundo.

El 2020 será el año de la rata de metal en el horóscopo chino. Foto: Difusión

—Usted hace tiempo que viene diciendo que van a llegar oleadas.



—Y lo sigo diciendo, porque van a haber muchas más oleadas de inmigrantes en los próximos años. Quienes tenemos el privilegio de viajar y ver las situaciones xenófobas en Europa, Estados Unidos, el cambio climático, los inmigrantes, los que se vienen de Venezuela por la persecución política, ¿qué países están deshabitados como los nuestros? Ninguno. Ojalá vengan estas culturas a enseñarnos. Que vengan con el aprendizaje milenario para volver a reactivar la economía y la vida, porque son pueblos sufridos.

—¿Cuándo se acerca al horóscopo chino?



—Desde siempre, porque mi papá nos educó como chinas argentinas en casa. Hacíamos tareas de hombre y mujer, porque la mujer china es muy sufrida y trabajan lo mismo o más que los hombres. Nosotros vivíamos en una quinta en las afueras de Parque Leloir que hoy es medio residencial, pero cuando vivíamos nosotros era campo puro, y a mi padre que le encantaba el campo no tuvo hijos varones; fuimos dos hijas mujeres. De chica yo decía que no tenía vida de niña, pero no sabés cómo lo agradezco, porque me formé. Por eso hoy vivo en la sierra (en Córdoba), porque únicamente con tanta experiencia haciendo cosas podés afrontar una vida en la naturaleza. El amor por la tierra, no tener miedo y hacer cosas Ying-Yang, se lo debo a mi papá. Y él decía: el siglo XXI va a ser un matriarcado; el mundo va a estar manejado por mujeres. Lo que va a ser difícil va a ser el equilibrio entre el hombre y la mujer, sí es bueno que haya complemento, pero el avance de la mujer es innegable.

—Este año se cumple el tercer ciclo de sus horóscopos. Ya van 36 años haciendo el horóscopo chino.



—Sí, es un tercer ciclo, porque empecé con el año de la rata, en 1984 y ha sido con continuidad. No me lo imaginé, se fue dando y además que coincida el cambio de editorial (ahora con Penguin) con el ciclo nuevo.

Portada del libro "Horóscopo chino 2020" de Ludovica Squirru. Foto: Difusión

—Ha pasado por varias editoriales.



—Pasé por todas, pero es la primera vez que coincide con un cambio. Y eso es porque me dejo llevar por las señales cósmicas, las escucho siempre.

—¿Cómo es eso?



—Los seres humanos recibimos señales, aunque no las queramos ver. Frente a un paisaje quédate mirando todo y seguramente se prende una luz en el momento que decís: ¿qué hago?. Eso es un sí; o pasan una bandada de aves cuando estás decidiendo si mudarte o no, esas son las señales que escucho. Soy muy intuitiva, creo que tengo una antena parabólica muy buena al cielo y la tierra. Soy una astróloga que pisa muy bien la tierra y el cielo, porque tenés que tener esa conexión para escribir lo que está pasando, y los cambios en el mundo.