Libros en la redacción, lo nuevo de un viejo Premio Nobel, la novela de Fabián Severo y la historia de importantes mujeres escritoras

Una novela en portuñol

“Escribo para no morirme de tristeza”. Estas palabras definen el sentimiento de Viralata, que hasta ahora es el único libro de narrativa de Fabián Severo. Utilizando la imagen de un perro viralata -ese animal de frontera que no tiene una raza definida y que anda por la vida sin una identidad-, el narrador construye su relato a través de esa falta de identidad, una persona que no conoce su árbol genealógico. Una de las grandes riquezas del libro es que está escrito en portuñol, un dialecto oral de la frontera entre Brasil y Uruguay. Detrás de la pobreza, la injusticia y la falta de identidad se esconde un objetivo: mostrar que la escritura es una herramienta para salvarse de la tristeza y sobrevivir al olvido. Un muy interesante trabajo de Severo.

Ficha Viralata Autor Fabián Severo Editorial Estuario Páginas 164

La danza como defensa

Bailarinas, del japonés Yasunari Kawabata, se relaciona con su primera obra consagratoria, La bailarina de Izu (de 1926). En ambos libros, la península de Izu y la ciudad de Shimoda son los destinos finales del relato. De la bailarina ambulante y popular de la primer novela a estas dos practicantes de ballet clásico; del joven escritor que vagabundea por montañas, aguas termales y playas, y narra el encuentro con un primer amor, al maduro novelista, la escritura del Nobel de Literatura aborda el período de occidentalización de su país después de la Segunda Guerra Mundial. Originalmente, Bailarinas fue publicado por partes en un diario japonés y ahora se reedita en español por Emecé. A lo largo de la novela la danza representa una defensa contra un futuro no muy alentador.



Ficha Bailarinas Autor Yasunari Kawabata Editorial Emecé. Páginas 221

30 escritoras históricas

Brujas literarias plantea una reivindicación de 30 escritoras que fueron rechazadas a lo largo de la historia. Atravesando diferentes épocas, etnias, clases y religiones, este libro celebra el flujo de conciencia de Virginia Woolf, los dolorosos poemas de Sylvia Plath, la ciencia ficción de Octavia E. Butler, el misterio de Agatha Christie y los rezos chamánicos de María Sabina. Acompañado de excelentes ilustraciones de Katy Horan, una breve biografía sobre la autora y una lista de sus mejores obras, este libro funciona como una interesante guía para conocer el trabajo de aquellas mujeres que han dejado escritas grandes páginas de poesía y literatura. En cada uno de los perfiles se incluye un vuelo poético que justifica por qué cada autora pertenece a la selección de las brujas literarias, que, según las autoras, es “un honor”.