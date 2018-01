Libros en la redacción

El alemán, nació en Bremen en 1966, David Safier ha conseguido convertirse en un best seller prestigioso con una herramienta no siempre bien valorada en la literatura: el humor. Buena parte de su obra ha sido editada a través de Seix Barral empezando con Maldito karma, su novela más exitosa, de la que además hay una secuela, Más maldito karma; Yo, mi, me...contigo y ¡Muuuu!. También tiene una novela “seria”, 28 días, sobre el levantamiento del gueto de Varsovia. Y colorín colorado...Tú es un fábula llena de humor sobre una dibujante de comics que roba un viejo cuaderno tibetano en el que dibuja a su príncipe azul que, por esas cosas que tienen los cuentos de hadas, termina materializándose. La dibujante y su nueva pareja de fantasía salen por Berlín a descubrir el secreto de semejante acto de magia, utilizando el inesperado recurso de que todo lo que dibuja se vuelve realidad. Y encima se hacen protagonistas de una historia de amor. Es como aquella película de Adam Sandler, Cuentos que no son cuentos, pero sin tomarse tan en serio. Pero Safier tiene buenos recursos para hacer reir y consigue una lectura amigable con una historia repleta de imaginación y buenas vibraciones.