Libros que llegaron a la redacción

Narrativa Nativa

Un amor inolvidable

Los padres de Elio, profesores universitarios, viven en Italia y reciben cada año a un estudiante avanzado o profesor, quien se convierte en parte de la familia por seis semanas. Oliver es el elegido de ese caluroso verano en la costa italiana. Un joven escritor de Estados Unidos de pocas palabras que saluda solo con “luego” y por quien el joven Elio sentirá un fuerte rechazo inicial, hasta descubrir sus verdaderos sentimientos hacia el recien llegado. Así, entre paseos por pueblos, helados y noches eternas hablando de filosofía y escritores griegos, comenzará a nacer una intensa pasión entre ellos. Con una maravillosa prosa, bellas imágenes y una gran humanidad para narrar las inseguridades, miedos y temores de un amor de verano, André Aciman (Alejandría, 1951) cuenta esta gran historia de un amor, para su primer libro de ficción. Base de la película del mismo título del italiano Luga Guadagnino.

Llámame por tu nombre. Autor: André Aciman. Editorial: Alfaguara. Precio: 490 pesos.



Plasmar a los que escriben

En Narrativa Nativa, el trío de creativos conformado por el escritor Agustín Acevedo Kanopa, la editora Lucía Germano y el fotógrafo Mauro Martella crearon y recopilaron retratos fotográficos de 38 escritores uruguayos. El resultado es uno de los libros visualmente más ambiciosos publicado por la editorial Estuario, en el que las imágenes se adentran y construyen parte de la identidad de los narradores protagonistas, tomando como referencia a sus obras literarias. Premiado por los Fondos Concursables para la Cultura, el libro es promocionado como una puerta de entrada a la literatura uruguaya y más allá de sus fotografías, también cuenta con textos biográficos y analíticos sobre autores como Mario Delgado Aparaín, Ana Solari, Mercedes Estramil, Daniel Mella, Laura Santullo y Damián González Bertolino, entre varios otros. El libro, y una muestra fotográfica con 27 de los retratos, serán presentados el viernes en Casa Arbus (Canelones 1989) a las 19.30 y con entrada gratuita.



Narrativa Nativa. Autores: A. Acevedo, L. Germano y M. Martella. Editorial: Estuario Editora. Precio: 650 pesos.

Vampiros en altamar

La publicación de Sueño del Fevre se enmarca dentro de un fenómeno: la edición en español de la obra completa de George R.R. Martin, autor de la saga literaria convertida en éxito mundial de la televisión, Game of Thrones. Sueño del Fevre es la segunda novela escrita por de Martin y llegó a las librerías estadounidenses por primera vez en 1982. La ficción no tiene dragones ni muertos vivientes, pero sí tiene vampiros. Su protagonistas son Abner Marsh, un capitán de barco quien se encuentra en la quiebra, y un misterioso caballero llamado Yoshua York. Con el río Misisipi de fondo, Martin demuestra que puede generar una atmósfera tan acogedora como espeluznante y, al igual que en Game on Thrones, construir un mundo de una rica mitología.