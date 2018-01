Libros que llegan a la redacción

¿Cuál es la clave detrás de los equipos deportivos más exitosos de todos los tiempos? Esa es la pregunta que el periodista estadounidense y director de la sección de deportes del diario Wall Street Journal, Sam Walker, se propuso responder en su libro Capitanes. EL F. C. Barcelona, la selección brasileña de fútbol, los New York Yankees y los All Blacks son algunos de los equipos cuyos líderes son analizados por Walker, que divide su trabajo en capítulos cortos repletos de estadísticas, datos curiosos y una escritura llevadera incluso para los lectores no ávidos del deporte. La prosa en primera persona, a su vez, lo hace llevadero.