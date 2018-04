Libros que llegan a la redacción

Debe ser porque para padre y madre no habrá mayor temor que el de que un hijo desaparezca que esta trama no se agota nunca y fue la elegida por la escritora sueca Elisabeth Norebäck para su novela debut. En este caso, es la historia de Stella y Daniel, padres jóvenes cuya vida cambia cuando su hija Alice, de un año, desaparece. Pero lo más jugoso de esta historia no está en una búsqueda desenfrenada por el paradero de la niña, sino en un encuentro que se da veinte años más tarde cuando Stella, que acomodó su vida, se volvió a casar, tuvo un hijo y trabaja como psicóloga se encuentra en su consultorio con una joven, Isabelle, que le resulta demasiado parecida a Alice y da un vuelco a su estabilidad.