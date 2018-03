Lecturas recomendadas sobre el empoderamiento femenino

El “había una vez” ya no tendrá princesas que esperan pacientemente al príncipe encantador con estas historias para niñas. Es que no hay mejor oportunidad que contarle historias a hijas, sobrinas o nietas, sobre las mujeres destacadas en la historia. Aquellas que no renunciaron a sus sueños por los mandatos de la tradición y cuyos logros deberían de ser reconocidos por todos nosotros.

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes Autoras: Elena Favilli y Francesca Cavallo Cien de las más destacadas mujeres de la historia tienen su un breve relato en este precioso libro que cuenta la vida de mujeres como Jane Goodall, Coco Chanel, Nina Simone o Marie Curie. Porque las mujeres pueden ser lo que ellas deseen: científicas, astronautas, juezas o levantadoras de pesas y este libro brinda 100 ejemplos de esas mujeres para que las niñas sueñen a lo grande. Editoria: Planeta. Precio: 750 pesos.