Antes de lanzar "Vientos de invierno", George R. R. Martin tiene otros planes

Los fanáticos de la serie televisiva Game of Thrones ya saben que no habrá octava y última temporada hasta 2019, y manejan abril como el mes del comienzo de un final tan esperado.

Pero además de lo que pasa en pantalla, los que siguen la saga literaria de George R. R. Martin —la que originó esta producción que con el tiempo se volvería tan exitosa— también están a la espera de lo que decida hacer el autor, que hace años los tiene aguardando por el próximo tomo.

Vientos de invierno es la continuación de Canción de hielo y fuego, la saga que comenzó en 1996 con el tomo Juego de tronos, y que siguió con Choque de reyes, Tormenta de espadas, Festín de cuervos y Danza de dragones, el último libro editado, en 2011.Desde entonces, Martin ha demorado tanto el avance de este libro, que obligó a la serie de televisión a seguir un camino apartado de los textos, aunque se mantuvo asesorando al equipo de guionistas y creadores con la información de ese mundo fantástico que lleva construyendo hace décadas.

Y aunque muchos estaban ilusionados con que Vientos de invierno finalmente viera la luz este año, las últimas pistas indican que no. Es que en su sitio Not a Blog, George R. R. Martin habló de su trabajo en un spin off sobre la familia Targaryen, Fuego y sangre, que es su prioridad.

De hecho, Martin confirmó que lo próximo que editará será el primer tomo de Fuego y sangre. Después vendrá Vientos de invierno, y luego la segunda mitad de ese spin off, que podría tener su adaptación televisiva.

Hace falta paciencia...