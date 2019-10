Joan Didion: cómo sobrevivir a los golpes de la vida y escribir el libro más triste del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si hay libros tristes, El año del pensamiento mágico de Joan Didion es uno de ellos. Publicado originalmente en 2005 es una crónica directa del duelo de la autora tras la muerte de su esposo, el escritor y guionista, John Patrick Dunne. Son unas memorias dolorosas que acaban de ser reeditadas por Random House en edición de tapa dura y con ilustraciones de Paula Bonet.

Didion, que nació en 1934 y aún vive, es una de las grandes firmas de las letras estadounidenses del siglo XX. Una de las forjadoras del nuevo periodismo (aquel género que, simplificado, mezclaba crónica periodística y recursos literarios), Didion fue además una figura prominente durante la década de 1960.

Su primer trabajo fue en Vogue (en el mismo puesto que años antes había ocupado, otra gran escritora norteamericana, Sylvia Plath), donde llegó a ser editora y en 1963 publicó su primera novela, El río de la noche (Fiordo, 680 pesos), la crónica de una pareja burguesa en California con una mirada cercana a la que John Cheever echaba sobre la misma clase en Nueva York.

Sus crónicas y sus novelas dieron cuenta de una California que estaba en pleno proceso de cambio. Vista en conjunto construye un fresco interesante de un momento lleno de hippies, contracultura y el vértigo de los nuevos tiempos.

Desde entonces su obra se ha dividido entre la ficción y el periodismo. También hizo (a medias con Dunne, con quien se casó en 1964) guiones para Hollywood. Entre ellos están la versión de 1976 de Nace una estrella y Algo muy personal con Robert Redford y Michelle Pfeiffer.



Un documental sobre su vida, Joan Didion: The Center Will Not Hold, está disponible en el servicio de Netflix.Y el libro Los que sueñan el sueño dorado (Random House) recoge algunas de sus mejores críticas; vale la pena leerlo.

El año del pensamiento mágico ganó el Premio Nacional de Literatura de Estados Unidos en la categoría de No Ficción y fue finalista del Pulitzer en la categoría biografía y autobiografía. Es una de los grandes libros estadounidenses de este siglo.

Poco antes de que Dunne sufriera un ataque cardíaco fatal mientras cenaban, la hija de la pareja, Quintana cayó en coma y moriría 18 meses después.

El año del pensamiento mágico es un relato personalísimo sobre cómo lidió con ambos acontecimientos. El título refiere a cómo a veces pensar en positivo en tiempos aciagos no sirve para mucho y cada uno arma su propia fortaleza para lidiar en momentos así.

Las ilustraciones de la española Bonet parecen por ir por su propio lado pero acompañan el tono.

“Quería ser realmente cruda”, le dijo Didion a The Guardian sobre el estilo del libro. “No quería ser conciliadora como suele ser mi estilo”. Lo consigue y construye uno de los relatos más contundentes de la literatura reciente.