Ida Vitale recibirá la medalla de la Orden des Arts et des Lettres: conozca los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles, la Embajada de Francia anunció que el sábado 20 a las 18.00 el embajador francés Hugues Moret le entregará la medalla de la Orden des Arts et des Lettres a la escritora uruguaya Ida Vitale.

A través de una transmisión emitida en la página de Facebook de la embajada francesa, Moret nombrará a la autora de El abc de Byobu comendadora de las Orden des Arts et des Lettres.

La distinción honorífica busca celebrar a "las personas que se han distinguido por sus creaciones en el dominio artístico o literario o por la contribución que han aportado al esplendor de las artes y las letras en Francia y en el mundo".

Francia condecora a Ida Vitale. El embajador @huguesmoret entregará a la gran poeta uruguaya las insignias de Commandeur de la Orden des Arts et des Lettres el 20 de marzo. pic.twitter.com/TND6esQ8eo — La France en Uruguay (@FranceenUruguay) March 18, 2021

La distinción fue creada en de mayo de 1957 y es otorgada por el Ministerio de Cultura de Francia. La orden cuenta con tres grados: Chevalier des Arts et des Lettres (caballero de las Artes y de las Letras), Officier des Arts et des Lettres (oficial de las Artes y de las Letras) y Commandeur des Arts et des Lettres (comendador de las Artes y de las Letras). Esta última será la distinción que recibirá Vitale.

Este será un nuevo reconocimiento para la autora de 97 años, quien en 2018 recibió el prestigioso Premio Cervantes, considerado el premio Nobel de la literatura en español.