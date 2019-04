Cuatro opiniones sobre Ida Vitale, la gloria poética de un Premio Cervantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy es un día histórico para la literatura uruguaya. En el momento en que Ida Vitale reciba el Premio Cervantes —el máximo reconocimiento de la literatura en español— en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, se podrá hablar de la máxima consolidación de su obra, esa que, en su mayoría, está conformada por poemas que se ganaron un lugar privilegiado en la poética hispanoamericana.

Con 95 años, Vitale recibía el premio hoy a las siete de la mañana, y la ceremonia se podrá ver en vivo a través de TNU. La poeta aceptará el reconocimiento en el mismo lugar donde hace exactamente 38 años Juan Carlos Onetti recibía el premio de mano de Juan Carlos, el entonces rey de España. En esta ocasión, Vitale se llevará el galardón de manos de los reyes Felipe VI y Letizia. En 43 años de historia del Premio, Onetti y Vitale son los dos uruguayos que recibieron este reconocimiento.

“Esta es la confirmación de que un país tan demográficamente pequeño como Uruguay tiene una tradición cultural muy alta”, asegura el escritor, crítico literario y profesor Hugo Achugar. “Si uno se fija lo que son los aportes en arte, en literatura y en danza se da cuenta de que hay países de 100 millones que no tienen un porcentaje de calidad y de producción como Uruguay”. Para Achugar, el Cervantes termina de consolidar la figura de Ida Vitale, que “ya ha ganado otros premios internacionales”.

Vitale, que junto a autores como Ángel Rama, Armonía Somers, Idea Vilariño, Líber Falco y Mario Benedetti, forma parte de la llamada “Generación del 45”, participó de una corriente intelectual que marcó un precedente en la producción cultural del Uruguay de mitad de siglo XX.

Para Achugar, la “profundidad” de los versos de Vitale esconden “una lectura de la vida y casi una filosofía de vida” que despertó la atención de poetas en toda el habla hispana. Según relata el escritor, el encanto de la obra de la poeta radica en que sus versos parecen de una “sencillez absoluta” y, sin embargo, esconden una gran “profundidad”.

Según explica, el libro Cada uno en su noche (1960) y, especialmente, las cinco palabras que le dan título al poema homónimo le requirieron 30 años para terminar de entender su significado. “No es ninguna falta de ella, es algo mío”, aclara. “Este es el ejemplo de que hay versos que son demasiado profundos como para una sola lectura; van creciendo en uno”.

Algo similar le ocurrió a la escritora Mercedes Estramil, que conoció a la obra de Vitale por una antología de poesía hispanoamericana de Juan Gustavo Cobo Borda donde se incluía un pequeño poema, del cual Estramil no recuerda el título, pero sí un verso que jamás olvidó: “El peso de la corona del amor es arduo”.

Para Estramil, la importancia de la obra de Vitale está en su trabajo con el lenguaje. “La constancia y solidez de su pensamiento es un punto a favor del no-olvido, y tiene una sensibilidad y a la vez un dominio técnico que hacen de su obra algo valioso, por más que no sea una poeta ‘fácil’”, explica.



comentario Pablo Rocca sobre Ida Vitale "Solo la poesía puede mantener viva, de veras, una lengua. Sus manifestaciones son cada día más variadas, pero si se trata de defender la palabra como interrogación al mundo y a las formas, pocos en español en las últimas décadas lograron ese propósito como Ida Vitale. Desde 1942, sin la menor ansiedad de reconocimiento perentorio, publica versos, notas críticas y prosa entre la ficción y el testimonio. Ajena a la acumulación (sus poemas apenas sobrepasan el medio millar de páginas en la edición de Tusquets, 2018), siempre ha creído en la palabra y sus fulgores al margen de la circunstancia y hasta contra toda corriente. Que Ida Vitale reciba ahora el Premio Cervantes no es más que la traducción de esa fidelidad. Uruguay, país bastante refractario a la poesía, empieza a enterarse de esta obra única cuando ella (sobre cuya obra no se ha escrito un solo libro) se acerca al siglo de vida". De esta manera el profesor Titular de Literatura Uruguaya, FHCE (Universidad de la República), crítico e investigador define a la importancia de la obra de Ida Vitale. Rocca acaba de preparar un artículo y la cronología bibliográfica de Ida Vitale para el catálogo que edita el Premio Cervantes.

EN PERSONA Humor, ironía y sabiduría

Si bien Achugar y Estramil coinciden en que la obra de Vitale se construye sobre una profundidad que termina generando cierto hermetismo al momento de interpretar su obra, el trato con la autora de 95 años está basado en una simpleza y una constante mirada humorística que hace que las horas pasen sin notarlo.

“Aparte del personaje poético, Ida es una mujer con mucho humor, con vitalidad, ironía y una lucidez apasionante. Conversar con ella puede llevar horas”, asegura Achugar, quien comenta a El País que ha tenido charlas con la autora de 95 años hasta las 3 de la mañana. “Pueden pasar cuatro horas y ella se mantiene fresca. Es un ser muy particular”, concluye el escritor.

Este cronista puede confirmar lo interesante que es escuchar a Vitale. Durante la presentación del libro De plantas y animales en el Museo Nacional de Artes Visuales, la autora maravilló a su público durante una hora y media, en la que entrelazó varias muestras de su elevado conocimiento del universo literario con un humor que escondía bastantes muestras de ironía.

Ida Vitale durante la presentación de "De plantas y animales". Foto: Marcelo Bonjour

Esa noche, cuando se le consultó sobre el Premio Cervantes, rápidamente contestó que el secreto para recibir este tipo de reconocimientos es “la edad”. Entre risas y sin vacilar, dijo que seguramente el jurado del galardón había seleccionado a dos autores y que finalmente se decidieron por ella porque era la que “se estaba por morir”.

El escritor, profesor y periodista Valentín Trujillo asegura que Vitale “maneja muy bien el humor, es muy irónica y, cuando quiere, puede ser muy punzante”. Trujillo se encontró con la autora el 15 de noviembre del año pasado —fecha en que se conoció que recibiría el premio— porque fue invitada a la apertura de la Feria del Libro de Maldonado. “Con felicidad y sorpresa total, Ida viajó hasta Punta del Este con su hija”, recuerda el periodista.

“Ese día fue muy emocionante”, dice Trujillo. “Ella sintió que el pueblo de Maldonado y el pueblo uruguayo le estaban haciendo un acto de homenaje”. El escritor tuvo que improvisar una conferencia de prensa para los periodistas que habían viajado desde Montevideo para cubrir la noticia. “Fue una hermosa casualidad”, asegura.

Al terminar la jornada, cenó con Vitale y le pidió que le firmara un ejemplar de Fieles. “Tuvo el detalle cálido de preguntarme cómo me decía mi familia, y entonces escribió: ‘Para Tato, que nos ofrece Maldonado’. Ese detalle perceptivo me llegó al sentimiento y no lo olvido”, concluye.

COMENTARIO Hugo Achugar (escritor, profesor y crítico) “Esto confirma que Ida Vitale es una figura que ha trascendido fronteras porque ya ha ganado. Además muestra que hay una fuerte tradición de mujeres poetas en Uruguay que, desde comienzos del siglo XX, se han mantenido al más alto nivel”.

comentario Mercedes Estramil (escritora) “El premio es importante en primer lugar, creo, para ella misma, para que su obra circule y más gente la conozca. Al ser uruguaya, eventualmente eso podría significar un foco de luz sobre el resto de los escritores, aunque me parece poco probable”.