Hoy vuelve a abrir sus puertas la Feria del Libro Infantil y Juvenil en la Intendencia

Apenas una serie de afiches advertían a los desprevenidos transeúntes lo que estaba sucediendo en el interior de la Intendencia de Montevideo. Y al pasar las enormes puertas, se podía ver el colorido, el olor a libro nuevo, y los enormes pósteres que decoran esta edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que inaugura hoy, estará abierta hasta el domingo 16 de junio, y tendrá más de 100 actividades para disfrutar en familia.

Se trata de la edición 19 de esta feria que organiza la Cámara Uruguaya del Libro y que es celebrada por miles de visitantes que llegan hasta el Palacio Municipal. Una visita obligada donde se pueden encontrar, además de las novedades editoriales, promociones y libros a buen precio.

Álvaro Risso, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro, dice que si bien se mantiene el concepto de Feria del libro tradicional, donde los lectores se acercan a los escritores o se presentan las novedades, se crearon actividades que rodean y potencian al libro. Estas actividades han ido ganando su espacio en estos años. Así, entre las novedades de esta edición hay charlas de influences, youtubers y blogers que charlarán sobre cómo comentar libros en esas plataformas, además de actividades con superhéroes, personajes de Star Wars, talleres de cómics y hasta ajedrez, son las novedades de este año. “La idea es esa, que haya un poco de todo y que sea un espacio atractivo”, agrega Risso.

Habrá concurso de Cosplay este año en la Feria del LIbro. Foto: Archivo

El 20 por ciento de los títulos nacionales que se editan en Uruguay son para el público infantil y juvenil

Cada año crece la cantidad de libros infantiles y juveniles que se publican en nuestro país, dice Risso. “Calculamos que la cifra ronda los 500 libros infantiles nuevos por año. Una cifra que no ha parado de crecer”, agrega. Y según datos que proporciona Risso, “un 20 por ciento de los títulos nacionales que se publican en nuestro país, están dedicados a la literatura infantil y juvenil. Partimos de cifras que hace unos años, no eran ni el 6 por ciento de los libros editados, a casi un 20 en pocos años”, agrega Risso. Eso no solo quiere decir que hay más niños que están leyendo, y libros que se están vendiendo, también que hay editoriales que están subiendo la apuesta. “El libro sigue teniendo lectores, claro que ha tenido más competidores, porque como también le pasa a los adultos, hay que compartir los tiempos de ocio con otras actividades que antes”, agrega Risso, quien destaca el impacto que tiene la literatura en los niños y jóvenes.

Una feria que se reinventa

Hacer una feria del libro durante 19 años no es una tarea sencilla, y el desafío está en mantener la identidad pero reinventándose en cada edición con nuevas actividades. “Esas nuevas cosas acompañan, no solo al libro, sino al mundo del niño”, dice Risso, quien destaca las actividades relacionadas con el universo de Star Wars y de Harry Potter que se realizarán este año. El sábado, entre las 14.00 y 20.00 en el Entrepiso los superhéroes de Marvel y los personajes de Star Wars estarán presentes con distintas actividades. Mientras el domingo, a las 14.30 en la Explanada se realizará una Introducción al Quidditch, el juego del mundo de Harry Potter.

Además, esta edición contará con un concurso de Cosplay que se realizará el domingo a las 19.00 en el Entrepiso.

Pamela Stupia, la autora argentina regresa a Uruguay con su nuevo libro. Foto: Francisco Flores

Junto a estos divertimentos, habrá presentación y firma de libros como ya es tradicional, y actividades de interacción directa como talleres de cómics, donde los participantes van a crear una historieta basada en su propia vida, lecturas de cuentos de terror, además de talleres de arqueología uruguaya. “La programación es muy variada, porque se está buscando una amplitud, un crecimiento en los actores que participan en una feria del libro, saliendo de las formas tradicionales”, señaló Risso.

Junto a las distintas actividades, esta edición también realizará un homenaje a Juan José Morosoli por los 120 años de su nacimiento. Habrá lecturas performativas de su obra Perico música de EnCanto al alma, el viernes 14 a las 14.00 en el Salón Azul.

Los días y horarios de todas las actividades se encuentran disponibles en el sitio de la Cámara Uruguaya del Libro.

Feria infantil

Como todos los años, hay una variada oferta de actividades para los más chicos, que este año cuenta con talleres varios y presentaciones de libros. Es en ese universo de pequeños lectores donde son best sellers autores como Roy Berocay, Susana Olaondo, Helen Velando o Susana Bessio, cuyas novedades son buscadas y pedidas por grandes y pequeños. También son muy pedidos los libros sobre el universo Gravity Falls, “es un fenómeno porque fueron los chicos quienes generaron la demanda”, señalaron desde Editorial Planeta.

Entre las presentaciones que se realizarán, el jueves 6, a las 14.30 en el Salón Azul, se realizará la presentación de la edición especial de Una pindó, Olegario y Violeta de Olaondo, que contará con la participación de la banda EnCanto al Alma. También el jueves, pero a las 15.00 en el Salón Rojo, Camila Gianotti, Silvia Soler y Santana presentarán su libro Los indios de los cerritos, que edita Banda Oriental. En el stand de Editorial Planeta, el domingo a las 17.00, Tea Stilton estará firmando ejemplares y compartirá un momento divertido con su pequeños y fieles lectores.

Feria Juvenil

Desde la editorial Urano, entienden que este año se ha hecho un hincapié en la literatura juvenil. Eso queda demostrado en la variedad de actividades que hay para este público, que en ediciones anteriores era menor, ya que estaba más direccionado hacia el público más chico.

Victoria Schwab, una best seller para el público juvenil.. Foto: Archivo

Y lo cierto es que libros para jóvenes hay, y es muy variada la oferta de actividades y de charlas de autores. Entre las actividades de Editorial Urano, el sábado 8 a las 18.00 en el Salón Dorado, Leo Teti, editor del sello Puck, junto a blogueros de Uruguay charlarán sobre autores y libros del momento. El sábado 15 a las 17.00, en el Salón Blanco, también habrá una charla sobre el mundo de los libros en redes sociales: Cómo ser blogger / booktuber / bookstagrammer... ¡y fangirleamos en el proceso, y el domingo (a las 16.00 en el Salón dorado), será el turno de la charla: Booktubers: ¿Generar opinión o entretener?.

“Además de actividades hay presentaciones de libros, y novedades, como Entre las novedades que presenta Editorial Planeta, se encuentra Haina y los lobos del desierto de Zubilda Borsani, un libro sobre refugiados de Siria. “Es una forma de acercarlos a una realidad que muchos desconocemos por no haberla vivido, pero es una manera de acercarse a esta realidad”, dijo Macarena Rodríguez de Planeta. Además de Pamela Stupia, quien regresa a Uruguay para presentar su nuevo libro: Amistades imperfectas, y firmar ejemplares el viernes 7 a las 18.00 en el Salón Rojo”.

Penguin Random House también viene con muchas novedades, como lo nuevo de Federico Ivanier, El centro del universo, que tendrá su presentación el próximo jueves 13 a las 14.00 en el Salón Azul. También Cecilia Curbelo, otra best seller entre los lectores juveniles tiene nuevo libro, Lucas (e Inés) sin etiquetas, y lo presenta el sábado 15 a las 17.00 en el Salón Azul

Un universo de imaginación vuelve a abrirse desde hoy para ampliar los horizontes de los pequeños lectores que siempre llegan con alegría a disfrutar de una feria atractiva y que tiene mucho para hacer, leer y disfrutar.

Horarios y más actividades de esta nueva edición

Con una agenda cargada de actividades, todas gratuitas, esta edición de la Feria del Libro tendrá tres horarios diferentes. De lunes a miércoles se podrá visitar de 9.00 a 18.00, mientras que los jueves y viernes tendrá un horario más extendido: entre las 9.00 y las 20.00. Los sábados y domingos, días en los que se espera el mayor caudal de público, estará abierta entre las 14.00 y las 20.00

Entre las otras actividades destacadas de esta edición se encuentra la conmemoración por los 10 años del fallecimiento de Mario Benedetti (jueves 13 a las 10.00 en elSalón Azul), donde niños y liceales representarán la obra de Benedetti. Y el sábado 15 a las 16.00 en el Salón Blanco se realizará la charla Las mujeres en la literatura juvenil: ¿heroínas o damiselas?, a cargo de Sofía Aguerre, Romina González, Agustina Balea y Tamara Silva.