Hoy El País lanza la Biblioteca Delgado Aparaín con un libro de textos inéditos

Hoy con el diario más 170 pesos, El País comienza hoy publicar la Biblioteca Mario Delgado Aparaín que reúne 12 libros de este escritor nacido en Florida y con una larga carrera literaria.

La colección incluye alguno de sus libros más conocidos como La balada de Johnny Sosa y Alivio de luto pero también textos inéditos que completan la mirada sobre una obra que desde lo local consiguió valor universal.

El volumen que hoy inaugura la colección, por ejemplo, Cinco fábulas del Sur es una recopilación de algunos textos, más otros que se presentan aquí por primera vez. Mantienen el estilo coloquial, rico y de prosa entretenida que es característica de Delgado Aparaín y funcionan además como ejercicios de estilo.

"Confieso que nunca tuve muy clara la diferencia entre una novela corta y un cuento largo", cuenta Delgado Aparaín. "Y esa confusión me llevó a intentar la experiencia apasionante de convertir cinco cuentos largos en cinco 'novelas enanas'. No sé si lo logré, pero el gusto me lo di. Son cinco historias donde las leyendas y la fabulación, son el denominador común. Desde niño las leyendas me fascinaron, desde los matreros como Martín Aquino, los lobisones, los brujos y las brujas, las curanderas y las mujeres notables como María Tiraparè".

Entre esas historias, por ejemplo, está la de la condesa Andrea y su abuela Justiniana.

"Me sacó canas verdes, pero pocos relatos me apasionaron tanto a la hora de escribirlos como este", dice Delgado Aparaín. "Es la historia del secuestro de una pequeña condesa y su abuela en la Sicilia del siglo XVIII, a manos de Etiene Moreau, un pirata francés muy singular, traficante de esclavos para los portugueses y que operó durante cinco años en las costas de Rocha, en Valizas, en la época colonial. Lo que me fascinó de su historia, es que Moreau tuvo un vínculo muy estrecho con los indios guenoas, a quienes llegó a enseñarles a hablar en francés".

Como le dijo a El País, hay algo en este libro y en su literatura en general, una operación de rescate de leyendas, historias y personajes.

"Me resultó conmovedor fue rescatar por un pelo del olvido, pequeñísimas leyendas de personajes de nuestro mundo rural, como el carretero Antolín, el Forzudo Saravia y la mismísima abuela Justiniana, que si no fuera por una amiga entrañable de Durazno, que me habló de sus existencias, legadas de generación en generación, jamás nadie los hubiese recordado".

"Las otras historias, algunas ya insinuadas hace mucho tiempo, pero nunca satisfactoriamente recreadas, como al fin logré hacerlo en este libro, se vinculan a la horrorosa y tristemente vigente violencia de género, donde el mayor desafío a la hora de narrar, está en el atractivo de buscar las mil y una formas de atemperar las tragedias", cuenta el autor. "Por ejemplo, la precariedad por momentos terrible, de nuestros pescadores costeros, como la del pescador de Pajas Blancas Noel Matta y su naufragio en su barca La blanca mar, donde la participación de una sirena juega un papel fundamental en su salvación. En los otros relatos, se trata de capturar de alguna forma la capacidad de sonreír, aún en las situaciones límites o, también, de intentar la verosimilitud de lo increíble".

Cinco fábulas del Sur y todos los libros de la colección se pueden encontrar en El libro sale este sabado a solo $ 170 y desde hoy está en todos los quioscos del país y coleccionables.elpais.com.uy.