Una guía práctica para encontrar libros gratis en la web: de clásicos a novedades recientes

Son días estos de reclusión domiciliaria, y puede ser un buen momento para que el gran hábito de la lectura resurja con más fuerza. Para eso, El País armó una sintética guía de cómo acceder a leer libros gratis en Internet, incluyendo las novedades que se están dando en ese aspecto, como consecuencia de la pandemia.

En ese terreno, Unesco puso a disposición la Biblioteca Digital Mundial en su página web, desde donde se podrá acceder libros pero también a películas, grabaciones, mapas y demás. Desde Twitter, Unesco informó: “Como millones de personas deben quedarse en casa, compartamos la cultura y las ideas. ¿Conoces la Biblioteca Digital Mundial? Tienes acceso gratuito a manuscritos, libros, fotografías… Aprovecha y descubre los tesoros culturales del mundo”.



Otro de los fondos web en los que el lector encuentra gran variedad de títulos en español es la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que tiene variedad en literatura infantil, así como literatura en general, historia, arte, revistas, con mucha presencia de autores latinoamericanos.

Con respecto a Uruguay, Biblioteca País, de Plan Ceibal, es el mayor fondo web gratis de libros en el país. A nivel local, si bien las editoriales están planteando algunas estrategias web, éstas se focalizan más bien en dar la palabra a los autores, hacer lecturas y el lanzamientos on line de libros.



“A nivel internacional Biblioteca de Unesco tiene una oferta importante de libros on line, aunque seguramente no vas a encontrar el último de Vargas Llosa. Y a nivel local, Biblioteca País, de Plan Ceibal, tiene mucha cosa para el lector local, incluso libros bastante recientes, editados hace menos de un año. Hay por ejemplo, de las últimas obras de Ida Vitale. Son textos que se publican allí gracias a acuerdos con editoriales uruguayas, como Hum, Banda Oriental, Fin de Siglo”, explicó a El País Álvaro Risso, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro.

“Ante toda esta situación que estamos viviendo, Amazon y otras plataformas han liberado algún libro. Pero las editoriales privadas, que yo sepa, no ha liberado demasiado. Hasta donde yo sé, a nivel local, no se ha liberado nada. Y a nivel internacional, se ha hecho de manera bastante limitada”, especifica Risso.



Otro paso en esa dirección lo dio en estos días el Grupo Planeta, que ofrece la descarga gratuita, hasta el 31 de marzo, de títulos tan solicitados como El Código Da Vinci, La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, El tiempo entre costuras, de María Dueñas y Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson o Las Crónicas de Narnia.



El grupo editorial, a través de su web planetadelibros.com, tiene también un espacio virtual para dar la palabra a los propios autores, con figuras como Santiago Posteguillo y Fernando Trías de Bes.

El martes, la editorial española Anagrama anunció que ponía a disposición de los lectores cinco libros de su colección: se podrán descargar de forma gratuita: Fiesta en la madriguera del mexicano Juan Pablo Villalobos, Mis documentos del chileno Alejandro Zambra, Las cosas que perdimos en el fuego de la argentina Mariana Enriquez, Años felices del escritor español Gonzalo Torné y Un buen detective no se casa jamás de la española Marta Sanz.



La Editorial Roca también ha puesto títulos de su colección para leer gratuitamente en su sitio web.

En Uruguay, la Casa Editorial Hum implementó un sistema de distribución a domicilio de su catálogo.

Muchos escritores y editoriales se sumaron a la campaña #YoMeQuedoEnCasaLeyendo compartiendo libros digitales gratuitos con sus lectores. En ese hashtag en Twiter se pueden encontrar todos los libros gratuitos en la vuelta a disposición de aquellos en cuarentena o, sencillamente, con ganas de descubrir nuevas lecturas.



Sobre cuales son los pasos a dar a futuro, Risso, de la Cámara Uruguaya del Libro, explica: “En el momento que estamos ahora hay un freno de todo. Las actividades que estaban previstas con público lógicamente se suspendieron, y recién se están viendo cuales serán las actividades alternativas”.