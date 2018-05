Periodista y especialista en comunicación política, Guianze publicó en Uruguay su primer libro de cuentos Menú de guerra, editado por Irrupciones grupo editor.

1 - Para su primer libro, publica 30 relatos bastante cortos, ¿por qué?



—Desde hace mucho tiempo escribo, pero lo que siempre me ha interesado es el relato literario, la novela y el cuento. Es un libro que escribí durante mucho tiempo pero intensamente en los últimos años.



2- ¿Por qué lo titula Menú de guerra, siendo ese cuento tan breve?



—La editora dice que Menú de guerra refleja cierta tensión que se va desplazando en tensiones internas y externas a lo largo del libro. Digamos que es un título que hermana a casi todos los relatos. Y en ese sentido, estamos en guerras que, a veces, no percibimos.



3- En los cuentos, el peso de lo dicho es tan importante como lo no dicho, ¿cómo lo hace?



—En general me interesa que el final del relato encuentre a aquellos lectores que fueron capaces de llegar a su corazón. Es como si leer fuera escalar y al final, en la cima, lector y el autor se van a encontrar. No todos van a llegar ahí, a eso no nombrado que se hace evidente para algunos. Me interesan los lectores que son capaces de entender lo que no es nombrado.