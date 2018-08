El gran poeta mundial

Hay mucha poesía por ahí, falsamente atribuida a Jorge Luis Borges por lo que esta edición con tres de sus poemarios de la década de 1960 debería servir para aclarar confusiones. Aquí están reunidos El otro el mismo (de 1964 y sobre el que Borges dijo “de los muchos libros de versos que mi resignación, mi descuido y a veces mi pasión fueron borroneando”, era su preferido), Para las seis cuerdas (1965) y Elogio de la sombra (1969). Son tres libros diferentes que reúnen varias de las preocupaciones éticas y estéticas de Borges. Hay, así, aquellas canciones orilleras, el mundo barriobajero del que fue nostalgioso privilegiado y asuntos tan serios como la vejez. Sirve así para completar un panorama interesante sobre una obra monumental de la que (más allá de las desinformaciones de las redes sociales) en general se conoce más su ficción y su no ficción. Acá hay, encima, poemas muy bellos que, la poesía es así de subjetiva, cada uno tiene que descubrir por sí mismo.“Que otros se jacten de las páginas que han escrito; a mí me enorgullecen las que he leído”, dice en “Un lector”. Y acá hay como para sentirse orgulloso.



Ficha El otro, el mismo/ Para las seis cuerdas/ Elogio de la sombra Autor Jorge Luis Borges Editorial Sudamericana Precio 490 pesos