Game of Thrones también mueve al mercado editorial, en Uruguay y en el mundo

El éxito brultal de la serie Game of Thrones ha dado una nueva vida a la saga de las novelas de George R.R. Martin, en la que está basada. El autor estadounidense se sitúa actualmente entre los libros de ficción más vendidos en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos, y acá en Uruguay también está teniendo una fuerte demanda.



“George R.R. Martin hace como siete u ocho años que tiene muy buena demanda por parte de los lectores. Son cinco libros, y van a ser siete. A medida que se fueron emitiendo las temporadas de la serie, los libros también han aumentado las ventas. Hace ocho años que lleva vendiéndose bien. Está en la lista de los más vendidos”, informaron a El País fuerte de la librería Puro Verso.



“Se venden muy bien los cinco títulos, y otros del mismo autor que son paralelos a la historia. Sumando la venta de todo lo que hemos vendido de este autor en los últimos ocho años, en su género seguro que es el más vendido. En esos ocho años pasó a J. R. R. Tolkien, seguro”, agrega la fuente.

Cada libro tiene un costo aproximado de $ 1290 (son libros voluminosos) y en edición de bolsillo $ 690. Según la librería, si bien son libros que compra gente que va desde adolescentes a personas adultas, el rango mayor de edad de compradores es entre 25 y 30 años de edad.



Otras altas cifras de ventas a nivel de la región coinciden con las ventas en Uruguay. De los autores en español, el libro de Isabel Allende, Largo pétalo de mar (Sudamericana) también está entre los más vendidos en Argentina y Colombia, y en Uruguay se está vendiendo muy bien, aunque como no hace tanto que salió a la venta, sus cifras no están tan altas todavía. Aunque según informó Puro Verso, los libros de Allende se venden siempre muy bien, y sus lectores mantiene durante mucho tiempo en interés por cada título.

Isabel Allende, una autora que siempre encabeza las listas de más vendidos. Foto: Lori Barra

Entre los libros de no ficción, las memorias de la ex primera dama norteamericana Michelle Obama, Becoming (Mi historia, en su traducción al español), sigue estando entre los más vendidos, siguiendo la tendencia mundial.

En autoayuda, Equilibrio, de Daniel Pérez Rosetti (Planeta), es según Puro Verso el más vendido en su género. Sin duda eso se debe a que el autor ha logrado, con rigor, erudición, y a la vez de un modo ameno, difundir una mirada personal basada en estudios técnicos de última generación. El escritor aborda los mecanismos más recurrentes del pensamiento, y la dinámica de los sentimientos, en un minucioso escaneo de las conductas y sobre todo, de lo relacionado con los malentendidos.



Según la librería de Av. 18 de Julio y Cuareim, de los autores nacionales, Las cenizas del cóndor, de Fernando Butazzoni, está entre los más vendidos. También tienen buena demanda las biografías de los políticos que están en carrera en la campaña electoral, aunque ninguno alcanza los picos de venta que lograron las distintas biografías de José Mujica.



Gastronomía es un rubro que se mueve muy bien en las librerías, y en este momento Conservas, de Garage Gourmet, está entre los primeros puestos.