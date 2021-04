Federico Moccia: el autor de "A tres metros sobre el cielo" ahora escribe para niños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En 2009 y 2010, con la llegada de sus hijos Alessandro y Giuseppe, el escritor Federico Moccia descubrió un nuevo mundo "digital, veloz, intuitivo", así que decidió crear una historia para ellos. Así nació Beniamina Wood, un personaje con el que el autor del fenómeno A tres metros sobre el cielo y Tengo ganas de ti ha creado "otra casilla" de su universo.

Así lo reconoce Moccia desde su casa; de no ser por la pandemia, dice, estaría presentando sus dos primeras historias infantiles de Beniamina Wood (Destino Infantil y Juvenil), que ya están a la venta en España. A Uruguay aún no llegarán.

"Beniamina se convierte en otra casilla del el universo Moccia donde acompaño al lector en un viaje. Quien me conoce sabe bien que este personaje soy yo, un soñador. Yo soy producto de Beniamina, es ella la verdadera autora", dice.

Por eso, en estas dos primeras entregas —El misterio del diamante huesoso y Un concurso muy confuso—, Moccia saca su armamento ya conocido para dirigirse al público infantil con una historia llena de valores fundamentales como la determinación, la capacidad de superar los miedos y la importancia de la amistad y la familia, la valentía de oponerse a las injusticias y así.

"Para mí —dice— ha sido un sueño, es un libro que tiene también una interactividad con el niño para acompañarlos de la mano".

Con personajes animales, todos son distintas razas de perros, Moccia ha construido en Beniamina Wood un universo paralelo al nuestro en el que los chicos y chicas ven ser "influencers" como una profesión y donde la tecnología está para aprender y divertirse.

Con las dos primeras entregas ya publicadas y la tercera en camino, Moccia desea que Beniamina Wood tenga "muchos libros más" porque está disfrutando con este "nuevo camino" en el que reflexiona sobre lo que vive el niño en situaciones diarias.

Encerrado en Roma, lamenta que se trate de un "momento muy difícil", por eso, pese a que se lo han ofrecido, no va a escribir nada con la pandemia como trasfondo: "De esto no se puede hablar hasta que no se resuelva, sería irrespetuoso para mí hablar de este dolor", concluye.