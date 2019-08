Federico Axat, el autor argentino habla de su nuevo policial y el universo de Carnival Falls

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde los 15 años, Federico Axat estaba seguro que quería escribir una novela. El tiempo pasó, se recibió de ingeniero y en 2010 se sacó el gusto y publicó Benjamín, novela policial en la que este argentino de 44 años crea el pueblo Carnival Falls, universo al que regresa en Amnesia.

—Volvés a Carnival Falls por tercera vez después de Benjamín y El pantano de las mariposas. ¿Qué tiene de particular ese universo literario?



—No fue intencionado pero ambientar la novela en Estados Unidos es un trabajo y una comodidad.

—Porque es un universo que conoces.



—Sí, no tengo un mapa muy preciso, tengo una idea de dónde suceden las cosas; además le hice un bosque grande y se van siguiendo las historias. Y uno se encariña con los personajes y los lugares, y me encontré que los lectores valoran esa vuelta de algún personaje que aparece, o un lugar, entonces cierra por todos lados.

ficha Amnesia Autor Federico Axat Editorial Debate Paginas 455

—En Amnesia no hay preámbulos, aparece la chica muerta en la primera página.



—Me gustan mucho las historias que empiezan con un detonante fuerte porque plantea al lector ponerse en la mente del protagonista en igualdad de condiciones para ver qué está pasando.

—¿Cómo fue crear la novela?



—El detonante fue esa imagen. Qué haría uno en esa situación así, y cuando empiezo a pensar el libro, no lo tenía muy claro. Es un como un motor el empezar a pensar y preguntarme quién es ese personaje y qué hace acá. Me gusta escribir de esa forma, no soy de planificar exhaustivamente el libro.

—Pero el desenlace ya lo tenías pensado, ¿no?



—No necesariamente. En algún momento se desvela, pero no tengo que tener el final del libro para empezar a escribirlo. Por ahí he dejado algún libro por la mitad, pero suelo tener una intuición que me dice que tiene que haber algo. Cuando lo racionalizo, ahí me sale el ingeniero de adentro, es que así uno tiene la creatividad ventana de la creatividad abierta más tiempo. Me cuesta mucho que la creatividad surja a la demanda, y por ahí estoy una semana pensando y en la ducha se me ocurre la idea. Por eso le doy pie a la espontaneidad. Da un poco de vértigo, pero así es como fluye todo. Eso lo hace mucho más divertido.

Federico Axat: "No soy de planificar exhaustivamente el libro"'. Foto: Leonardo Maine

—¿No da vértigo escribir así?



—Sí, por momentos me gustaría hacer como esos autores que tienen todo planificado para después escribir.

—Si bien es un policial, en tus novelas los personajes y sus psiquis tienen mucho peso.



—Sí, es una buena observación, porque el thriller se caracteriza por la trama, las pistas, los sospechosos y no hay mucho lugar para el desarrollo de los personajes. Entonces es un balance entre las dos cosas, y me encantan los personajes con peso. En este caso es el personaje principal, su hermano y el grupo de amigos que ayudan a resolver ese misterio.