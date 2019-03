"El enigma del Rosario" es un misterio local contado en viñetas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tres años y medio les llevó adaptar la novela, El enigma del rosario que Carlos Marcelo Acquistapace escribió en 2010 y editó Gussi. Esta historia que ya va por su cuarta edición, ahora tiene su versión en cómic.

La historia, tanto de la novela como del cómic, se centra en el cura párroco Bernardo Giovanni, quien es enviado a la Capilla de Santa María en Melilla para que investigue una serie de misterios y la desaparición de cuatro seminaristas ocurridas tiempo atrás. La novela gráfica ya se encuentra en librerías y la esperan presentar en la próxima Feria del Libro infantil - Juvenil.

Adaptar esta novela al cómic surge a fines de 2014, cuando Acquistapace fue a buscar un regalo para su hijo mayor: le compró un cómic al que no le dio mucha bolilla, dice. Pese a eso, se le ocurrió hacer una versión de la novela en formato cómic, porque es una historia que ocurrió en Uruguay y “tiene parámetros que la hacen interesante como para que sea adaptada”, dice Acquistapace.

https://www.facebook.com/librosgussi/videos/361631431291042/

Cuando se le presentó la oportunidad de hacer esta adaptación, comenzó a buscar el ilustrador que podría hacer esta compleja tarea. Así se suma Rolando Salvatore al proyecto.

Después de un primer encuentro entre el escritor y el ilustrador, comenzó a moverse el proyecto. Fueron hasta la Capilla ubicada en Melilla, donde se enmarca la historia, con la intención de tomar apuntes y sacar fotos del lugar. “El cura nos quería correr, porque aumentó la popularidad de la Capilla gracias a la historia que escribí”, dice Acquistapace entre risas.

Ficha El enigma del rosario (versión cómic) Autor Marcelo Acquistapace Ilustrador Rolando Salvatore Editorial Gussi

Entre el material que ya tenían y los bocetos que hizo en el momento el ilustrador, comenzó a gestarse esta novela gráfica. Tuvo un comienzo lento, le llevó a Salvatore una semana completar una sola página, ya que el caricaturista se considera “muy maniático y autocrítico”. Una vez que se completaba una página, Salvatore se la llevaba a Acquistapace, quien pedía ver más. “Son 108 páginas de guion y ves que no avanza. Cuando me jubilé, se empezó a acelerar la cosa y empezamos a verle las patas a esto, porque pensé que no íbamos a terminar más”, cuenta Salvatore que no deja de agradecer la paciencia del escritor.

“Fue una odisea” dice el autor, y “lo increíble de Salvatore fue la síntesis visual”, y su decisión de mantener el guion desde que lo concibió.

Portada del libro "El enigma del rosario" en versión cómic. Foto: Difusión

Claro que no fue un camino sin dificultades, que Salvatore dice, estaban en todas las páginas. Uno de los problemas fue darle rostro a los personajes. Para eso, el ilustrador se basó en amigos, gente conocida y varios actores. Por ejemplo, hay un carnicero muy parecido a José Mujica, un cura viejo que tiene la cara de Max Von Sydow y un capellán que está inspirado en el rostro del fallecido actor Harry Dean Stanton.

Para contar esta historia de misterio, Salvatore recurre a distintos recursos, como utilizar un color sepia para el pasado, un gran uso de la perspectiva que solo hace más realista la historia y un uso magnífico del color que acentúa la tensión.

Y si bien no se sabe realmente lo que ocurrió, hay un inquieto cura que es presentado de forma humana, que siente miedo, se enamora y también enfrenta a sus demonios.