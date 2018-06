Dibujos de prensa como otra de las bellas artes

El martes último al final de la tarde, el auditorio del Museo Nacional de Artes Visuales se colmó de público, para la presentación de un libro que reúne un cruce de circunstancias históricas. Óscar Larroca. Gráfica ilustrada es un volumen muy bien impreso, que por un lado celebra cuatro décadas de carrera del reconocido dibujante. El material fue publicado por Ediciones de la Plaza, que a su vez también está cumpliendo cuatro décadas de trayectoria, por lo que implica un doble festejo. En la mesa de oradores, Jaime Clara, Carolina Santaello Franco, Elvio Gandolfo y el propio Larroca, fueron dando diversas perspectivas sobre el voluminoso y esmerado libro, y los aniversarios que representa.

“Este libro contiene una selección de 40 años de trabajo, donde hay muchas ilustraciones para prensa y suplementos culturales, como el de El País. Y todo lo que tiene que ver con el diseño gráfico: portadas de discos, libros, programas de cine. Es un resumen de todo eso”, sintetizó Larroca para El País, a la hora de describir el contenido de la flamante publicación, que cuenta con textos de Arotxa, Gandolfo, Santaello Franco y el propio artista.



Julio María Sanguinetti, Luis Lacalle Pou, Ángel Kalenberg, entre muchas reconocidas personalidades, asistieron a la presentación, en la que se alternaron recuerdos con reflexiones de actualidad. Varios integrantes de la mesa remarcaron el valor de tantos dibujantes que durante décadas sumaron prestigio a la prensa uruguaya, a través de un arte que funde dibujo y periodismo.

“Este libro tiene que ver con mi veta de ilustrador, no con mi otra veta, como artista plástico. Son dos caminos diferentes. Uno, el de la ilustración de prensa, y el otro, el de las artes visuales. En mi caso yo no veo una gran distancia entre un camino y otro. Hay mucha gente que ve a la ilustración de prensa como la hermana menor de las artes visuales. Y con este libro trato de mostrar que la ilustración de prensa posee su validez propia, importante, más allá del testimonio inmediato que supone”, señaló el artista.



Cada uno de los panelistas aportó una mirada diferente, un punto de vista. Carolina Santaello Franco hizo una reflexión profunda sobre el libro, desde una perspectiva del psicoanálisis, no exenta de humor. Analizó la evolución del libro a través de sus 14 capítulos, en paralelo con el desarrollo de la carrera del artista. Destacó que la obra de Larroca apela al humor, a la sorpresa, a subvertir lo aparente.

“Este libro que estamos presentando significa estos aniversarios, esos números redondos que implican los 40 años de Ediciones de la Plaza, los 40 años de Larroca como ilustrador, y también los 100 años del diario El País. Es todo un momento de celebración, pero además Uruguay tiene una tradición muy importante de caricaturistas, de ilustradores. Y hoy lamentablemente no abundan las publicaciones donde estos artistas puedan desarrollarse: hay no hay revistas de humor, y en los diarios y semanarios los ilustradores están reducidos a su mínima expresión. La opción hoy son las redes sociales, o las publicaciones digitales, que no son nada despreciables”, señaló Clara al hacer uso de la palabra.



Gandolfo, por su parte, con su soltura y su humor espontáneo, recordó sus años juveniles en los que trabajó en la editorial de su familia, y remarcó varias virtudes del flamante libro, definiendo a Larroca como “un Bosco uruguayo”.