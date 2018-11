Los cuentos de una novelista

A Claudia Piñeiro le gusta escribir. Parece que hace no tanto editó Las maldiciones y Una suerte pequeña y ahora publica su primer libro de relatos en 26 años como escritora édita; son 16 cuentos. “Hace mucho tiempo que me proponen reunir mis cuentos y siempre lo evitaba porque no me gusta mucho la idea de juntar material para sacar un libro”, le dijo Piñeiro a La Nación. “Quería que hubiera cierta consistencia. El año pasado me puse a revisar los cuentos y encontré como hilo conductor personajes que hacen cosas que uno no haría, pero, ¿quién no tendría ganas de hacer algo extremo en determinado momento”. De lo imprevisto y lo rutinario hablan estos relatos que muestran otra faceta de la escritora.



Ficha Quién no Autora Claudia Piñeiro Editorial Alfaguara Precio 490 pesos