Los cómics dan pistas de a dónde irá en el cine el Universo Marvel

Ya está presentado el calendario de la nueva fase en el Universo Cinematográfico Marvel. Un universo en constante expansión y que tiene a aquellos interesados en el tema, ansiosos y expectantes.

Hace unos años, cuando todo empezó, el público de estas películas se dividían en dos: los que leían cómics y los que no. Hoy ha surgido una tercera modalidad: los muchos que se están acercando a los cómics para conocer más sobre aquellos personajes a los que ya les tomó cariño.

Lo hacen, en algunos casos, para conocer más a fondo sus historias y en otros para participar (junto con muchos de los que ya son lectores asiduos), en la carrera especulativa para saber de antemano que va a suceder en las películas. ¿En que arco argumental o novela gráfica se basa esta película? ¿De qué manera serán presentados ciertos acontecimientos, servirán para introducir nuevos personajes, nuevos giros argumentales, nuevas historias?

Marvel ha desarrollado un mundo coherente y disfrutable, a través de sus personajes más representativos y también con otros no tan conocidos.

Los cuatro fantásticos. Foto. Difusión

Durante la película y más fuerte aún en sus escenas post créditos, Spider-Man; Lejos de casa presentó lo que podría ser la nueva amenaza a vencer para todos los personajes ¿Acaso se viene Invasión Secreta, la saga escrita por Brian Michael Bendis y Francis Yu? Eso abre la puerta a un montón de teorías que dan para mantenerse entretenido, y quizás la mejor manera de saciar esa curiosidad esté en acercarse a los cómics.

Para 2020 se viene la esperada película de la Viuda Negra, una serie que reúne a Falcon (quizás ya enfundado en su nuevo rol de Capitán América) y El Soldado de Invierno, más la película de Los Eternos.

Abundan las especulaciones sobre estos personajes pero lo que se sabe es que no habrá Vengadores por un tiempo. Así, la nueva fase servirá para afianzar a personajes ya conocidos y presentar nuevos. Viuda Negra va a contarnos una historia de su pasado, una mirada que quizás nos devele algún giro de tuerca interesante. ¿Estará también ambientada en los años 90 como Capitana Marvel? ¿Tendrá que ver con la historia escrita por Gerry Conway y dibujada por George Freeman sobre la Guerra Fría o con su etapa en Marvel Knights a fines de la misma década?

Superhéroes de Marvel. Foto: Difusión

Los Eternos, vinculados en su gestación a los Kree, la raza guerrera por antonomasia del Universo Marvel, existen desde el principio de los tiempos y llevan entre nosotros una eternidad. Sus historias se vinculan a historias contadas sobre dioses mitológicos. Esta creación de Jack Kirby sentó las bases históricas del imaginario Marvel más cósmico y épico. ¿En qué momento histórico podremos conocerlos? ¿Qué historia sobre ellos nos contarán?

En febrero de 2021, conoceremos a Shang-Chi, un artista marcial excepcional, hijo de Fu Manchú, que conquistó la década del 70 a base de buenas historias de espionaje y kung fu, en las manos de Doug Moench y Paul Gulacy. Su película presentación será Shang-Chi and the legend of ten rings y engancha con la facción terrorista que estuvo en Iron Man 3. En All hail the King, que se presentó después, nos enteramos que el Mandarín de Ben Kingsley no es tal, pero nunca se retomó ese cabo suelto hasta ahora. ¿Será el momento de develar ese misterio?

Y está la nueva producción del Dr. Strange, que en algún punto ya se sabe tendrá la presencia de La Bruja Escarlata. ¿Acaso el buen doctor será un mentor que permita a Wanda desarrollar aún más sus poderes? ¿Existe la posibilidad de insinuar para más adelante algo vinculado a Dinastía M, la gran obra de (nuevamente) Bendis con lápices de Coipel?

X-Men también protagonizan algunas de las entregas de esta colección. Foto: Difusión

Y también se espera la aparición del nuevo Thor, que no será otra que Jane Foster, su novia. Sí, Thor será mujer y no es una concesión por temas de género; esto, también, ya pasó en los cómics.

Y para televisión más series: WandaVision con la historia de la Bruja Escarlata y Visión, Loki haciendo de las suyas y Hawkeye pasándole su puesto a Kate Bishop, la nueva Ojo de Halcón. Sin contar con las infinidad de especulaciones sobre el lugar en el que empezaran a aparecer Los 4 Fantásticos o los X Men. Todo puede suceder, todo es posible para los guionistas de Hollywood y los directores. Existe un sinfín de historias que han crecido y llevan desarrollándose casi 60 años y todo eso les da vida a personajes que ya son parte de la cultura popular.

El universo Marvel estará en los cines pero, en definitiva, todo está en los cómics. Que fue donde aprendimos a querer a esos personajes.



Colección para entrar en el mundo de las historietas

El País y Ovni Comics lanzan una colección con los mejores comics de la historia, en un formato ágil y accesible para todos los públicos.

Ideal para aquellos que recién se suman al vasto universo comic, ya que esta colección armada por El País y Ovni Comics, en forma exclusiva para los clientes del diario, es una excelente guía de lectura para conocer y entender nuevos universos y personajes, pero también es ideal para los fanáticos del comic, ya que podrán leer de forma muy accesible todos los comics que quieran y después coleccionar en formato tradicional, aquellos que más les gustaron, pero sin duda será una colección inolvidable para aquellos que les gustan los clásicos y aquellas historias que ya son imposibles conseguir en papel.

Esta colecciones de cinco cómics por semana a 55 pesos, o 20 comics por mes a 145 pesos, simplemente con bajarse la App de Ovni Comics en forma gratuita de las tiendas digitales y registrarse en elpais.ovnicomics.com. Así podrán armar su propia colección de cómics digitales con los personajes más famosos del universo de los cómics.

Ovni cómics es la primera plataforma de cómics digitales en español, 100% legal, con la representación de las mejores editoriales del mundo, como Marvel, The Walking Dead, Image, MillarWorld, Dark Horse y Valiant, entre otras.

Los usuarios que deseen, al darse de alta en el sistema y suscribirse recibirán un paquete de cómics semanales o mensuales en su “biblioteca” personal dentro de la aplicación de Ovni Cómics, todos los viernes a partir del mediodía, con la mejores historias y personajes de todos los tiempos.

La colección incluye los mejores títulos de Spiderman, Ironman, Hulk, Capitana Marvel, Los fabulosos X Men, Pantera Negra, Avengers y todos los personajes del universo Marvel, así como una selección exclusiva de las mejores historias de Hellboy, BloodShot, The Walking Dead, Kickass, HitGirl, XO Manowar, Archer & Armstrong, Invencible, Eternal Warriors y muchos más.

La colección es una excelente forma de introducirnos en el universo de los cómics, con todo previsto para organizar este acceso y para que la lectura tenga una secuencia fácil, teniendo en cuenta el amplio catálogo de la plataforma y el vasto universo de los cómics en general.