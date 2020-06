Claudia Amengual y Jaime Clara, entre las recientes ediciones nacionales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La edición de tapa dura y las ilustraciones de María José Arce hacen que el primer contacto con Juliana y los libros sea un placer ya desde lo visual. Todo el diseño del nuevo libro de Claudia Amengual es de una delicada belleza, y además de eso -que, para este caso, es todo un valor- está la narrativa, un diálogo entre la autora y la muchacha del título, solitaria y con una existencia que casi pierde todo el sentido si no es por los libros. Juliana tiene 49 años, una historia que, piensa, no le interesará a nadie, y una escritora empecinada en contar su historia. Con ella intercambia cartas y experiencias en lo que Amengual define desde el prólogo como “un homenaje a la lectura”, con el que pretende alentar a otros a leer, celebrar su propia pasión como lectora y expandirse así en el universo que más la representa. “La vida pasa rapidísimo aunque finjamos no darnos cuenta. Hagamos algo provechoso de esta experiencia. Si me permiten un consejo: lean”, escribe Amengual en la introducción. Y es un buen consejo.

Juana y los libros De Claudia Amengual Ilustraciones Maria José Arce Editorial Lumen

Dibujando espíritus inquietos

Jaime Clara, periodista y caricaturista

Conocido como periodista de amplios intereses y un promotor cultural desde hace décadas, Jaime Clara ha venido difundiendo en sus redes sociales, otra de sus pasiones: la caricatura. Con la excusa de efemérides o simple capricho personal, Clara regala todos los días uno de sus dibujos. Ahora están reunidos en papel y la experiencia es totalmente distinta. No está todo dicho, que viene con el subtítulo, “Cultura y política en caricaturas”, está dedicado al maestro Guillermo Fernández y aunque en el prólogo, Clara menciona a dibujantes tan disímiles como Sabat, Hugue, David Levine, Ombú, Cascioli y Tunda, el trazo de Clara es personal y es, en definitiva, una suma de esas influencias para conseguir algo propio. Así en esta “antología de espíritus inquietos”, hay técnicas varias que están al servicio del retratado: hay un Canario Luna bañado de colores enfrente a un Jaurés Lamarque Pons de trazo de lápiz, por ejemplo. Como muchos caricaturistas, Clara no va por la fisonomía sino en retratar en un par de trazos, un mundo interior y vaya si lo logra.

Ficha No está todo dicho Autor Jaime Clara Editorial Planeta Precio 950 pesos

