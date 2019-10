Cinco cosas a saber de los dos ganadores del Premio Nobel de Literatura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

uno ¿Por qué es importante el trabajo de estos escritores?

Olga Tokarczuk es conocida por su novela histórica de 2014, Księgi Jakubowe (“El libro de Jacob”), centrada en los imperios de Habsburgo y Otomano y en la vida de Jacob Frank, un líder polaco del siglo XVIII de un grupo judío disidente que se convirtió al Islam y luego catolicismo. “En ese trabajo mostró la suprema capacidad de la novela para representar un caso al borde la comprensión humana”, dijeron las autoridades del Nobel.

En 2018, consiguió un nuevo protagonismo al ganar el Premio Internacional Man Booker de ficción traducida por Flights, una novela experimental basada en historias de viajes.

La novela debut de Handke, Los avispones fue publicada en 1966, y con eso y su obra se hizo mundialmente famosa a partir de las adaptaciones que hizo Wim Wenders de El miedo del arquero al tiro penal o su propio guion de Paris Texas.

Desde entonces, se ha convertido en uno de los escritores más influyentes de Europa. La Academia Sueca citó que su “trabajo influyente que con ingenio lingüístico ha explorado la periferia y la especificidad de la experiencia humana”.

dos ¿Quiénes son los ganadores?



Handke nació en 1942 en el sur de Austria de padre alemán y madre eslovena. Pasó parte de su infancia viviendo en una Berlín devastada por la guerra, y estudió derecho en la Univesidad de Graz.

Pero cuando se publicó su primer libro, se embarcó en su carrera literaria. Más de 50 años después, su obra incluye novelas, ensayos, guiones y otras obras dramáticas. Vive en Chaville, Francia, desde 1990.

Sus décadas de escritura, publicadas originalmente en alemán, incluida la novela “A Sorrow Beyond Dreams”, basada en la muerte de su madre, fueron aclamadas por la crítica. Michael Wood, al comentar el libro para The New York Times, lo calificó como “un gran monumento a una gran cantidad de vidas enterradas alemanas y austriacas” y “la mejor obra nueva que he visto en varios años”.

Pero su controvertida amistad con Slobodan Milosevic, el ex líder de Yugoslavia que fue ampliamente visto como la fuerza impulsora detrás de las guerras de los Balcanes de la década de 1990, también lo ha hecho conocido en Europa.

Handke asistió al juicio por crímenes de guerra de Milosevic en La Haya y pronunció un elogio en su funeral. En una entrevista en 2006, dijo de Milosevic: “Fue un hombre bastante trágico. No un héroe, sino un ser humano trágico. Soy escritor y no juez “.

En la misma entrevista, dijo que no esperaba el Premio Nobel debido a la controversia. “Cuando era más joven me importaba”, dijo. “Ahora creo que ha terminado para mí después de mis expresiones sobre Yugoslavia”.

Una portavoz de la Academia Sueca dijo en un mensaje de texto que ninguno de sus miembros estaba disponible para comentar si sus puntos de vista políticos habían sido discutidos y si era un destinatario apropiado del premio.

Tokarczuk nació en 1962 en Sulechow, Polonia, hija de dos maestros. Su padre también era bibliotecario de la escuela, y fue en esa biblioteca que Tokarczuk encontró su amor por la literatura, devorando libro tras libro.

Luego estudió psicología en la Universidad de Varsovia y publicó su primer libro en 1993: El viaje de la gente del libro, una historia ficticia de personajes en busca de un libro misterioso en los Pirineos, ambientada en Francia y España en el siglo XVII . Recibió el Premio del Editor Polaco por una novela debut ese año.

Pero su verdadero avance se considera su tercera novela, Un lugar llamado antaño, editada en 1996, cuenta la historia de tres generaciones de una familia polaca, desde 1914 hasta los inicios de Solidaridad en 1980.

Tokarczuk es una figura prominente en Polonia, asociada con la oposición al partido derechista Ley y Justicia. En enero, escribió un artículo de opinión para The New York Times sobre el estado del país después del asesinato de un importante alcalde liberal. “Me preocupa nuestro futuro inmediato”, dijo.

Cuando se le preguntó este mes si había leído el trabajo de Tokarczuk, Piotr Glinski, el ministro de cultura polaco, respondió que lo había intentado, pero que nunca había terminado ninguno de sus libros.

Ayer, Glinski felicitó a Tokarczuk. “Es una prueba de que la cultura polaca es apreciada en todo el mundo”, escribió en Twitter. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo y ex primer ministro de Polonia, también felicitó en un tuit; añadió que había leído todos sus libros de principio a fin.

tres ¿Qué se encuentra en español de su obra?

De acuerdo al sitio oficial de Penguin Random House hay cuatro libros editados de Handke en Uruguay através de Alfaguara: El juego de las preguntas, El chino del dolor, La tarde un escritor y El momento de la sensación verdadera; todos están en formato e-book y salen 8,99 dólares. En librerías se pueden encontrar, además, El vendedor ambulante, Lento en la sombra, Los avispones, Lento regreso, Carta breve para un largo adiós, Kaspar y el peso del mundo.

De Tokarczuk hay solo tres novelas traducidas al español (Un lugar llamado antaño; Sobre los huesos de los muertos y Los errantes) pero ninguno se consigue en librerías locales. Se pueden comprar online.

cuatro ¿Por qué se entregaron dos Nobel de Literatura?



El premio del año pasado fue pospuesto después de un escándalo que involucró al esposo de un miembro de la academia que fue condenado por violación, una crisis que llevó a la salida de varios miembros de la junta y requirió la intervención del rey de Suecia. Un grupo de figuras culturales suecas incluso estableció un premio sustituto, el Nuevo Premio de la Academia, para llenar el vacío y mostrar que un ganador podría ser elegido de manera abierta, en contraste con el funcionamiento secreto de la academia. Lo ganó Maryse Conde, una escritora de novelas históricas de Guadalupe. La academia realizó varios cambios organizativos después del escándalo, incluido el nombramiento de cinco expertos independientes para ayudar a elegir a los ganadores. Eso alcanzó para la Fundación Nobel. Pero algunos observadores piensan que no se ha hecho lo suficiente.

cinco ¿Es la primera vez que lo ganan dos personas?



No. Fue compartido en cuatro ocasiones, la más reciente en 1974 cuando la academia reconoció a dos escritores suecos, Eyvind Johnson y Harry Martinson. Ese premio también causó un escándalo, porque los dos eran miembros de la academia.