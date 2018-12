Blue Jeans: un fenómeno de varias plataformas

El sevillano Francisco de Paula Fernández, más conocido como Blue Jeans es uno de los escritores más vendedores de la literatura juvenil. El género no le molesta, aunque en sus novelas se hable de temas serios como la anorexia, el acoso o el bullying, y, quizás, gracias a su estilo directo y sencillo, se volvió un best seller.

“Empecé a escribir en Internet por el rechazo de las editoriales convencionales”, le contó Blue Jeans, a El País. “Con eso de mandar el manuscrito y que te llegue luego la carta de rechazo, aprendes. Y cuando las cosas cuestan, aprendes porque te dejan ver lo que has conseguido en este tiempo. Todo va sumando. Y las redes sociales empezaron a ponerse de moda en España en 2007, y era una buena posibilidad para que la gente me lea y me juzgue por lo que escribo. Conseguí una comunidad de 10.000 personas y entonces llegaron las editoriales”.

Así nació Canciones para Paula, su primera novela y su primer éxito de ventas.

Días atrás Blue Jeans estuvo en Buenos Aires donde presentó su doceava novela, La chica invisible (Planeta), una historia en la que se aleja de los temas juveniles para adentrarse en la novela policial. Ya con la segunda parte terminada, Blue Jeans, o Francisco, “como te guste más”, habló con El País.

—¿De dónde surge el nombre Blue Jeans?

—Sale de un grupo que ya no conoce nadie que se llama Sqeezer. Tienen una canción titulada “Blue Jeans” y me gustó como seudónimo, no como canción. Cuando empecé a escribir en Internet adopté el apodo y cuando las editoriales me empezaron a publicar, decidí mantenerlo. Porque la gente en internet me conocía como Blue Jeans. Y era lógico que se continuara con lo que hacía en internet.

—Desde Canciones para Paula te dedicaste al género novela juvenil, aunque escribes sobre temas serios como la bulimia. ¿Cómo fue desprenderte de ese género para escribir una historia policial?

—Todo lo que he hecho ha sido natural y sin forzar. Cuando escribí la tercera parte de Algo tan sencillo, había escrito 10 libros en 10 años con corazones en las portadas. Y si bien hay corazones, también escribo de temas que le interesa a la gente joven. Pero es cierto que la etiqueta de novela juvenil la tengo, no me cansa y estoy muy orgulloso de lo conseguido. Pero necesitaba un cambio y los lectores también. Mi tipo de lectura es la novela negra y mi escritora favorita es Agatha Christie, entonces sin abandonar el mundo juvenil, y mezclándolo con lo que leo, eso hace que salga La chica invisible. Me la he pasado increíble escribiéndola.

—Tenías más de un millón de lectores de tus novelas juveniles, ¿hubo miedo a la hora de cambiar de género?

—Miedo no hay que tener. Hay dudas e incertidumbre. Piensas si lo has hecho bien y ya ha pasado un año y pico desde que tomé la decisión y las cosas ahora se ven de otra manera. No sabía en ese entonces si estaba acertando con lo que estaba haciendo. Pero sí, había dudas sobre cómo iban a responder los lectores de siempre y si le iba a gustar, si se sumarían lectores, y si iba a ser capaz de llegar al final del libro con una trama así.

—Tu primer intento de publicar fue con una novela policial.

—Me gusta mucho la novela de misterios desde pequeño y lo primero que intenté fue una trama de adultos, y me la rechazaron las editoriales. Aquello no tenía el nivel para ser publicado, pero en esta novela, si bien no es el mismo sistema de escritura, aquella primera novela es la referencia que podía tener al principio. Aquel intento me sirvió para plantear la idea de cómo.

—Si bien la protagonista es Aurora Ríos y su crimen es el nudo, es su compañera de clase, Julia, la que comienza a investigar junto a sus padres. ¿Cómo surge plantear la historia con una protagonista que está muerta al principio de la novela?

—La historia fue creciendo poco a poco. Tenía claro cómo iba a ser el principio, sabía que tenía que crear la incertidumbre desde el comienzo, que el asesinato fuera pronto y que Aurora fuera la protagonista, para contar su vida a través de flashbacks. Contar cómo se convierte en una chica invisible y lo que va pasando para que todo transcurra así en su vida. Quería que el lector conociera a Aurora y no solo que supiera que había muerto.

—La chica invisible, me hizo acordar a Por 13 razones, la serie de Netflix.

—Me lo han comentado. Creo que son historias diferentes, son una temática juvenil, puede que haya alguna cosa que se asemeje, pero son historias diferentes. Aquí hay una trama policial y la trama secundaria son las que le dan fuerza a la historia. En el universo Blue Jeans, los temas que les interesan a los jóvenes sigue estando, pero la trama policial es el cuerpo de la novela.

—¿Ya estás pensando en el siguiente libro?

—Lo he terminado antes de empezar la gira. Se va a llamar El puzle de cristal, será la segunda parte y ojalá pronto pueda decir cuándo saldrá publicado. Han sido muchas horas de dedicación porque tenía que crear nuevas tramas y continuar con las del libro anterior. Es la novela más compleja que he escrito.

—Leí que habías dicho que si lograban resolver el crimen de La chica invisible, volvías a escribir la novela.

—Sí, me daba miedo que fuera todo muy predecible, entonces cuando le pasé la novela a mis editoras y mis padres, se los di sin las últimas páginas, y les dije que si alguno adivinaba lo que pasaba, volvía al principio. Por suerte no pasó. Lo conseguí ocultar y lo importante es que el lector se lo pase bien y que llegue al lector para que se lleve alguna sorpresa.

—Tus libros se han llevado al cine, ¿cómo te sentís con eso?

—La verdad es que bien. Cuando salió El club de los incomprendidos en el cine, fue una experiencia muy intensa y a los libros les fue muy bien porque conseguí nuevos lectores. Fue una experiencia más que acumulo que no sé si se volverá a producir. Siempre estoy abierto a que se realice la serie, la película o el musical.

—¿Tienes alguna condición a la hora de que se haga una adaptación de tus libros?

—Con que la esencia esté, me vale. En El club de los incomprendidos había cosas que no estaban en el libro y había cosas que se omitieron. Pero cuando alguien te propone hacer una película tienes que saber que el lenguaje cinematográfico es distinto, y tiene que haber más acción. Entendí lo que la productora quería, porque al principio me chocó que hubiera tantos cambios. Pero uno puso la historia, no es la copia del libro y la película la disfruté”.

