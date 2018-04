Una best seller que triunfa con el thriller histórico

Comenzó a escribir a diario a los 14 años, mientras estudiaba literatura. Desde entonces las letras siempre han estado vinculadas a la vida de Eva García Sáenz de Urturi, la best seller española que consiguió la fama internacional con la novela El silencio de la ciudad blanca (Planeta, 590 pesos). Una historia fascinante donde una serie de crímenes relacionados con la edad y los apellidos de las víctimas y que transcurre en Vitoria, en el País Vasco.



García es una de las escritoras surgidas de la era de la internet (como también Javier Castillo y Elísabet Benavent), comenzando a escribir por la satisfacción personal, y vendiendo sus obras como pan caliente. También domina las redes sociales, sus lanzamientos son muy esperados y sus novelas han sido traducidas a varios idiomas, con cientos de miles de ejemplares vendidos. Es que García ha encontrado en las sagas la fórmula que buscan muchos escritores. “Las sagas suelen surgirme cuando los personajes de una novela nacen ya con mucho recorrido y después del final de la primera novela quedan muchas premisas dramáticas donde desarrollarse”, le contó García a El País.



En 2009 comenzó a escribir su primera novela, La saga de los longevos, y “debido a que se convirtió en un fenómeno viral, desde entonces he podido dedicarme de lleno al oficio de novelista”, dice García, quien en este tiempo ha publicado cinco novelas, todas exitosas.



Booktrailer de la novela "El silencio de la ciudad blanca"

Al igual que Agatha Christie tenía a Hercules Poirot, Conan Doyle a Sherlock Holmes y Georges Simenon al inspector Maigret, Eva García Sánz compuso su propio detective: Unai López de Ayala, perfilador de la policía y protagonista de las historias. García dice que no se inspiró en nadie en particular para crearlo y señala que es contactado por la policía solo cuando hay tres crímenes con el mismo modus operandi. La escritora cuenta que como El silencio de la ciudad blanca era su cuarta novela, los personajes “te salen ya bastante autónomos y con su propio bagage. Solo tienes que ponerles un gran problema delante y seguirlos mientras ellos hacen lo que pueden para salir de la situación”, dice.



El año pasado editó la segunda parte de la Saga Ciudad Blanca, Los ritos del agua (Planeta, 590 pesos), donde Unai López regresa, malherido, para investigar unos crímenes relacionados con el pasado.



Booktrailer de la novela "Los ritos del agua"

Si bien podrían catalogarse sus libros como de novela negra, ella prefiere llamarlos “thrillers con un poso histórico muy importante”, cuenta. Es que en sus novelas hay asesinos en serie cuyos crímenes están relacionados con el pasado y una motivación que el lector no conoce hasta el desenlace.



—¿Qué es lo primero que escribe: el método de matar, la historia del asesino o el contexto en el que se desarrollan los crímenes?



—Lo más importante es siempre el contexto de la historia, en qué circunstancias sucede y qué ha llevado a un personaje a cruzar la línea roja del delito. En todo caso, me interesa mucho más la caza posterior y la investigación del perfilador criminal.



Eva García dice que "la presión por parte de los lectores existe y es diaria". Foto: Difusión

—Tanto El silencio de la ciudad blanca como Los ritos del agua cuentan historias del pasado que se vinculan con el presente. ¿Decidió desde el inicio de la saga contar la historia de esa forma?



—La historia de la tierra donde suceden las dos novelas es fundamental. Desde El silencio de la ciudad blanca, toda la trama estaba muy vinculada a los escenarios históricos: un dolmen prehistórico, un yacimiento celta, una mina de sal de tiempos de los romanos, una muralla medieval.



—Después de una primera parte exitosa, ¿sintió presión con las siguientes entregas?



—La presión por parte de los lectores existe y es diaria. No hace ni un año que he publicado Los ritos del agua, y en mis redes sociales recibo todos los días cientos de comentarios con una sola pregunta: “¿Para cuándo la siguiente?”. Eso es un halago y como tal me lo tomo, e intento hacer entender a mis lectores que pese a que hayan leído mis novelas en apenas tres noches, es materialmente imposible que la tercera entrega esté también escrita en tres noches. Son novelas de cerca de 500 páginas con un nivel de documentación muy exigente.



—Esta por presentar la tercera parte de la saga, ¿qué puede adelantar?



—Realmente no puedo adelantar nada salvo que va a ser un gran cierre de trilogía. Soy consciente de la enorme expectación que hay con esta novela, y mis editores están emocionados, así que pensamos que los miles de lectores de la Saga de la Ciudad blanca van a quedar más que satisfechos con la tercera parte.