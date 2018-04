El argentino que va por el Oscar de los cómics

El dibujante argentino Ricardo Liniers Siri, más conocido por Liniers, que es su segundo nombre, es uno de los autores latinoamericanos nominados a los Premios Eisner 2018, según el listado publicado por la convención Comic-Con de San Diego.

Liniers, uno de los nombres más reconocidos del cómic latinoamericano, está nominado por Buenas noches, Planeta en la categoría a Mejor publicación para lectores pequeños (de hasta ocho años) en los Eisner, considerados como los Oscar del mundo del cómic.

En librerías uruguayas se pueden encontrar varios libres del autor argentino, incluyendo su serie recopilatoria de historietas "Macanudo", editada por el sello Anagrama.

Entre otros autores latinos nominados al Eisner se encuentran la cubana Vanesa del Rey por la Mejor nueva serie con Reddlands, mientras que el brasileño Marcelo D'Salete participó en Run For It: Stories of Slaves who Fought for the Freedom, que optará al premio de Mejor edición de Estados Unidos para el mercado internacional.

En el Eisner a mejor portada artística hay dos nombres latinos también: los del venezolano Jorge Corona, por No.1 with a Bullet, y el argentino Julián Totino Tedesco, por Hawkeye.

En tanto, en la categoría de Mejor trabajo estudiantil está nominado el mexicano Frederick Luis Aldama, de la Universidad de Arizona, por Latinx Superheroes in Mainstream Comics".

Los ganadores se conocerán el próximo 20 de julio en una gala que se celebrará en la Comic-Con de San Diego.