Con 14 años, la floridense Alfonsina Mesa publicó "A quién elijo?", su primer libro

"Les presento A quién elijo? Entre dos amores, que después de tanto esfuerzo, pude conseguir mi objetivo que fue hacer un libro, pero llevó mucho esfuerzo y perseverancia, también gracias a mi familia que me apoyo desde el primer momento", escribió la floridense Alfonsina Mesa en su cuenta de Twitter para anunciar el lanzamiento de su debut literario.



El libro cuenta cuenta la historia de Marixa, quien regresa de un viaje con sus padre y se encuentra con un chico nuevo, llamado Luke, en su liceo. El joven se enamora de la protagonista, pero deberá enfrentarse a Ryan, el mejor amigo de la adolescente, que también está enamorado de ella. Mientras se desarrolla esta historia, Marixa habla, a través de las redes sociales, con su mejor amiga que vive en California.



El primer libro de Mesa se presentará hoy, martes, a las 19.00, en la Casa de la Cultura de Florida. Antes de la presentación, habrá un show musical. El libro, con una tirada de 100 ejemplares, estará a la venta en Salón El Vasco. Cuesta 300 pesos.



“Desde chiquita siempre me gustó escribir, me acuerdo que después del colegio todos los días con mi padre íbamos a buscar el diario porque me encantaba leer Mafalda, también cuando me enfermaba y tenía que estar en casa escribía mucho, me encanta hacerlo. Así surgió todo”, le dijo Mesa al diario floridense El Heraldo.



"Como me gustaba escribir un día se me ocurrió que tenía que escribir un libro” señala, y añade “empecé a investigar que necesitaba para hacerlo, un día me decidí y empecé”, comentó la autora.