Alice Munro y arte del cuento, Eduardo Barreneche y la impactante crónica roja

Una cuentista maravillosa

Aunque es una recopilación de cuentos de Alice Munro, ¿Quién te crees que eres? (que en inglés también se conoció como Beggar Maid, fue publicado en 1978 y que integró la lista corta del premio Booker en 1980) también puede ser una novela que sigue a Flo y su hijastra Rose a través de varios relatos que, es verdad, podrían funcionar como los capítulos de una novela. La canadiense Munro recibió el premio Nobel de Literatura en 2013 y es una de las grandes escritoras contemporáneas. Un público más cinéfilo también la conoce por haber inspirado Julieta de Pedro Almodóvar. Pero Munro tiene una larga carrera con 12 libros de cuentos (muchos aparecieron en The New Yorker o The Paris Review), tres antologías y una novela. Es sin embargo el arte del cuento el que le valió el Nobel y eso queda clarísimo en estos cuentos sobre dos mujeres, las cosas que padecen, las alegrías que aparecen y las decepciones inevitables. ¿Quién te crees que eres? (Lumen, 690 pesos) nunca se había editado en español.



El arte de la crónica policial

Historias Policiales que marcaron la crónica roja uruguaya. (Banda Oriental, 480 pesos) es una recopilación de notas periodísticas de Eduardo Barreneche, cronista policial de los de antes que consigue primicias mejor que los de ahora. Lo viene haciendo desde 1988 y ahora está en El País, donde mantiene una pasión por contar historias que está en la propia base del periodismo policial. Desde estas páginas ha cubierto alguno de los casos más sonados de la crónica roja, a los que ha seguido con prosa de periodista y persistencia de sabueso. Y una empatía hacia las víctimas, que debe estar en el protocolo del periodismo policial. En este libro (Banda Oriental, 480 pesos), por ejemplo, se vuelve a contar el secuestro de Milvana Salomone, la muerte de Lola Chomnalez, el historial del asesino serial Pablo Goncalvez y el caso de Quebracho que incluyó dos muertes y un suicidio. Todas esas historias las cubrió Barreneche y en sus historias hay humanidad, olfato periodístico y buenas fuentes. “Los lectores no encontraran aquí análisis de expertos sobre la criminalidad y los motivos sociales o psicológicos que generaron estos ilícitos. Serán los lectores quienes sacarán sus propias conclusiones sobre las motivaciones que llevaron a los asesinos a matar”.