Jimmy Castilhos ofrece un curso de gestión en productos culturales y artísticos

El actor Jimmy Castilhos se pondrá al frente del curso de gestión en productos culturales y artísticos que ofrecerá el Ithu este año. Se trata de la vuelta del artista a la docencia, que ya ofreció clases de teatro en años anteriores.

"Me motivó a la creación de este curso la necesidad de compartir mi experiencia en la idea, realización, desarrollo y difusión de productos artísticos que he podido presentar exitosamente en nuestro mercado cultural local, marketing, teatro y televisión", expresó el ex conductor de Tv Show.

Los cursos comenzarán a dictarse el lunes 2 de mayo, los lunes y miércoles a las 18.30 horas.