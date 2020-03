Horóscopo del 31 de marzo, según Susana Garbuyo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aries

Termina el mes con mucha actividad a futuro. Recién el jueves podrán sentir que todo se concretará. Busquen a Leo y Sagitario.



Tauro

Todo se realiza de forma muy sensible. Sentirán mucha energía personal y deberán aceptar los cambios laborales que se avecinan.



Géminis

Todo se hace de la mejor forma, pero hoy deben tomar recaudo porque podrán equivocarse sin querer. Aceptar los errores hace que todo sea más fácil, no discutan.

Cáncer

La Luna en su signo los hará estar alertas a todo lo que sucede a su alrededor. No se apuren, entre hoy y mañana algo comenzará inesperadamente.



Leo

Todo se realiza de una manera muy sensible y quizá no tengan la fuerza necesaria para encarar temas a futuro importantes. Esperen al jueves y busquen a Escorpio.



Virgo

Se sienten un poco más sensibles de lo habitual y eso los podrá cargar con mucho dinamismo personal donde todo brilla más de la cuenta.

Libra

Dudaran más de lo normal y eso los llevará a sentirse bien con ustedes mismos. No se apuren, están en un momento personal muy importante.



Escorpio

Todo se realiza con mucha espiritualidad y eso es el camino a seguir. Cáncer los apoya y Piscis les dará las opciones adecuadas para seguir adelante.



Sagitario

Están un poco sensibles frente a temas que hasta el jueves no saben cómo resolver. No dramaticen y piensen en positivo Apunten con su flecha sin cesar.

Capricornio

Todo lo que hacen lo piensan dos veces, quizá porque aún no están demasiado afincados a lo que realmente quieren realizar. Esperen al fin de semana.



Acuario

Su realidad laboral cambiará y tendrán que acostumbrarse a medida que pase el tiempo. No rezonguen por lo que no vale la pena.



Piscis

Se notan realmente muy positivos frente a situaciones que, aunque aún no están seguros si son para bien o para mal, podrán la mejor onda. Lindo día.