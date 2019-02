Tras homenajear a Omar Gutiérrez con Nazarenos, Aldo Martínez charló con El País

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La primera rueda de este concurso de carnaval dejó varios espectáculos que fueron largamente comentados tras las actuaciones, sobre todo en redes sociales. Primero le tocó al regreso de Agarrate Catalina a los escenarios, luego a las ácidas críticas de La Mojigata y, ahora, a la emoción que propuso el espectáculo de Nazarenos. Con una parodia sobre la película Coco y otra que aborda la vida de Omar Gutiérrez, el conjunto despertó numerosos elogios en redes tras su paso por el Teatro de Verano, este martes.

Según explica a El País Aldo Martínez, figura excluyente de Nazarenos y del parodismo, el trasfondo del espectáculo propuesto este año va detrás de la idea de la muerte como celebración de los momentos vividos. La temática comienza a abordarse en la primera sección del espectáculo, en la que se plantea una parodia de Coco. “Si bien sabemos que en México el Día de los Muertos es diferente al de acá, ellos festejan la vuelta de sus parientes que ya no existen, a través de ofrendas y fotos”, explica. “En México creen que durante ese día sus seres queridos van a visitarlos, y nosotros quisimos enganchar eso”.

En esa primera parodia, Martínez encarna a Héctor, uno de los personajes de la película de Pixar. “Cuando quiere pasar al mundo de los vivos y ve que nadie lo recuerda, se disfraza de personas muy conocidas, como Michael Jackson, Rodrigo y Gilda, pero como ya los conocen, lo mandan para atrás”.

A través de esa idea, se plantea el puente entre parodias. “En un momento, y de forma muy original, cuando quiere volver a pasar la aduana, llega Omar Gutiérrez, y creen que es Héctor disfrazado otra vez”. Luego de descubrir que realmente se trata del comunicador fallecido el año pasado, lo dejan retornar al mundo de los vivos, aunque sea por un día, para celebrar varios de sus logros.

Así se da paso a la sección más elogiada y conmovedora de su espectáculo, y del concurso todo hasta ahora. Y Gutiérrez se reencuentra con varios de los personajes que rodearon al comunicador a lo largo de su trayectoria. Allí se encuentran Karina Vignola y Gaspar Valverde, Petru Valensky, Iliana Da Silva, Álvaro Navia, Ana Nahum -en uno de los momentos más emotivos de la actuación- y el “Colorado de Omar”.

Aldo Martínez encarna a Omar Gutiérrez. Foto: José Arisi

Para Martínez, esta parodia brinda la oportunidad de celebrar la vida de uno de “los personajes más queridos por el público”. Además, el espectáculo gira en torno a un concepto: “Queremos dejar plasmado que se puede recordar a la gente no con tristeza, sino con alegría de los momentos vividos”. Y por los comentarios que recibieron tras su actuación, pudieron lograr el objetivo.



omar gutiérrez Abordar el personaje

Aunque la parodia de Omar Gutiérrez sea el plato fuerte del espectáculo, Martínez -que acumula 36 años sobre escenarios carnavaleros- relata que el plan original de Nazarenos era parodiar la vida de José Carabajal, El Sabalero. “Nos interesaba El Sabalero porque tenía una historia riquísima. Además estuvo exiliado en México y allá compuso ‘La muerte’”, dice, y con eso, se podía plantear una unión con Coco. Sin embargo, a último momento, “la dirección dio un giro”, recuerda Martínez.

Aunque el carnavalero celebró la decisión, sabía que interpretar al personaje les iba a suponer un desafío. “Como su desaparición es reciente, corrés el riesgo de que la gente te diga que caés en la demagogia o que jugás con los sentimientos”, dice. “Sin embargo, aceptamos el desafío porque queríamos recordar a Omar con cariño”.

Tras la decisión, Martínez se puso en contacto con la familia del comunicador, que rápidamente estuvo de acuerdo. “Como yo lo conocía y ellos sabían que Omar me apreciaba, me dieron el apoyo”, dice. Así empezó a basarse en los aspectos más característicos del conductor de De igual a igual para recrearlo. Por un lado, incorporó su lenguaje corporal: cómo tomaba el micrófono, su forma de caminar, y la inclinación de su cuerpo al momento de resaltar ciertas frases. Por el otro, tuvo en cuenta varios de sus famosos dichos: “Vecino, vecina”, “Una más y no jodemos más”, “Traigan sólidos” y “Chascarrillo”, por ejemplo.

Tras la emotiva actuación del martes en el Teatro de Verano, el público celebró la parodia de Omar y los tablados se lo hicieron sentir a Nazarenos, demandando esa sección y no la de Coco. Martínez, en tanto, se muestra sorprendido por la repercusión que tuvo la actuación. “Es increíble todo el apoyo que estamos recibiendo de la gente. No ganamos el concurso pero ya tenemos el aplauso del público, que para nosotros es fundamental”, concluye.