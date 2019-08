Todo lo que hay para hacer, ver y escuchar esta semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

música Un montón de uruguayos que presentan sus nuevos trabajos

Congo se presenta el jueves en La Trastienda: Difusión

Este martes y miércoles, a partir de las 21.00, La Marmita llega a la Sala Hugo Balzo del Auditorio del Sodre para presentar Cruzando la madrugada, su nuevo disco. Acompañados de invitados, presentarán nuevas canciones y reversionarán anteriores. Entradas en Tickantel a 400 pesos.

Luego, el jueves, también a las 21.00, Congo llega a La Trastienda para presentar Revela tu verdad, su nuevo trabajo, que incluye las canciones “Vibraciones” , “Love” y ´Memorias”, y acaba de ganar el Premio Graffiti al mejor álbum de reggae. Las entradas están a la venta en Abitab y van de 400 a 550 pesos.

humor Noche de fresa trae su volumen 3 y 4 a La Trastienda

El sábado a las 21.00, vuelve Noche de Fresa a La Trastienda. La troupe ingobernable de Julián Lucero, Julián Kartún, Félix Buenaventura y Santiago Martínez expanden la experiencia escénica y musical para darle una vuelta más al crudo de las bodegas del teatro, que no es más que una reimaginación permanente del vodevil y del circo. La llegada de Martínez refuerza el horizonte de la canción y del ritmo juguetón y a la vez emocionante, para consolidar un cuarteto que sorprende en Volumen 3 y 4. Las entradas están a la venta a través de Abitab y cuestan entre 600 y 1275 pesos.

cine Documentales uruguayos en un festival y de estreno

"La libertad es una palabra grande", una película de Guillermo Rocamora. Foto: Difusión

Mientras se sigue desarrollando La semana del documental (en Cinemateca, Sala B, Sala Zitarrosa y Centro Cultural de España), el jueves se estrenan dos documentales uruguayos. Uno es La libertad es una palabra grande de Guillermo Rocamora sobre Mohammed, uno de los exdetenidos en la cárcel antiterrorista de Guantánamo que vino a dar a Uruguay. Rocamora (que antes había estrenado Solo) se apoya en una investigación periodística de Pablo Fernández (El País, Santo y Seña) para mostrar la dura cotidianeidad del recién llegado y las dificultades burocráticas y laborales con las que debe lidiar y provocan una difícil inserción del palestino en Uruguay. También se estrena El fundido del tiempo de Juan Alvarez Neme (Cultivo la flor invisible, Avant), que une una historia en Japón (un doctor de árboles irradiados por la bomba atómica en Nagasaki y un domador de caballos en Soriano) en una experiencia visual y auditiva muy personal que fue la mejor película latinoamericana en el último Bafici porteño.

música Lucas Sugo con dos fechas en el Auditorio del Sodre

Lucas Sugo se presenta en el Auditorio Nacional el martes y miércoles. Foto: Archivo

Ya pasaron cinco años de “Cinco minutos”, la canción que convirtió a Lucas Sugo en una figura de la música uruguaya. Ahora, el cantante sigue apostando a mantener su lugar en la escena. Por eso, el martes y miércoles, a partir de las 21.00, presentará dos fechas en el Auditorio Nacional del Sodre.

Con su nuevo espectáculo, Canciones que amo II, el músico repasará los éxitos de su carrera (“Cinco minutos”, “Colegiala”, “A qumarropa”, “Hechicera” y “Amiga”) y versionará algunas de sus canciones preferidas. Las entradas están a la venta a través de Tickantel y van de 550 pesos a 1200 pesos.

Cine Un fenómeno mundial que llega a los cines

BTS durante la ceremonia de los Grammy. Foto: Getty Images.

Son un fenómeno claramente generacional y eso hace que cualquier cosa que involucre a BTS se convierta en un acontecimiento. Por las dudas que no esté rodeado de adolescentes, se trata de un septeto surcoreano que, afiliados al género K-Pop, han conquistado, literalmente, el mundo. Este miércoles se estrena Burn the Stage. Bring the Soul. The Movie, una combinación de documental y recital en vivo que acompaña a los chicos por su gira mundial. Todo lo que se ha mostrado de BTS en Uruguay es con entradas agotadas, así que si su hijo/hija quiere ir, apúrese con las entradas.