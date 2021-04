Gianinna Maradona y su romance con Daniel Osvaldo: "Gracias por estar en mi vida" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de una serie de rumores, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo finalmente confirmaron su romance. Con una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, la hija de Diego Maradona escribió: "Mi mejor paisaje. Lejos". La imagen muestra, de espaldas a la cámara, a Osvaldo y a su hijo.



“Gracias por estar en mi vida since ever” (”desde siempre”, en español). Yo a ustedes los amo fuerte”, publicó más tarde. De inmediato, el ex futbolista replicó el posteo en su cuenta de Instagram y agregó una romántica declaración de amor dedicada a su novia, a quien también le hizo un guiño sobre su nombre: “Love you (te amo) Dinorah”, y agregó el emoticón de un corazón.



Si bien la pareja se rehúsa a dar declaraciones a la prensa, quien salió a hablar en las últimas horas fue Constanza De Palma, la exnovia de Osvaldo. “Hubo temas de pareja, como cualquier pareja. Fue una relación super intensa desde el vamos. Así que, obviamente, lo bueno era buenísimo y lo malo era también malísimo”, indicó la joven de 24 años en un audio que le envió a la periodista Fernanda Iglesias y que reprodujeron en el programa Hay que ver.



“Pasaron mil cosas. Algunas muy feas y otras, no tanto. Pero creo que es mejor mantenerlas privadas. (Cosas) muy feas y también muy lindas, obvio. Uno elige con cuáles quedarse. Dejémoslo ahí. Simplemente hubo mucho amor, pero ideas distintas de lo que es una relación sana. Así que no pudo ser”, agregó De Palma sobre su noviazgo.



La relación entre De Palma y Osvaldo terminó en diciembre, y desde comienzos de este año surgieron los rumores del acercamiento del exfutbolista a la hija de Diego Maradona. Primero fueron unos posteos de Instagram, luego algunas imágenes juntos en Patagonia, tomadas en medio de la gira de la banda Barrio Viejo -que lidera Osvaldo- por el interior del país. Ahora no quedan dudas.