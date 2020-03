Floppy, el Corona y la anticipada vuelta a casa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Y o me muero si termino adelantando el regreso de las vacaciones por el Coronavirus. Solo de pensar lo que una tuvo que ahorrar para poder irse de viaje, y que se te pinche el globo, ha de ser horrible.

Claro que si se te ocurre irte de vacaciones en medio de una pandemia global, lo más probable es que no descanses, ni te quedes con momentos inolvidables para subir a las redes sociales.

Algo así es lo que le pasó a Floppy Tesouro, quien se fue de viaje con la familia a uno de esos destinos que en apariencia son de película. La chica se fue hasta Colorado para hacer sky, y ahora dice que están cerradas todas las pistas y que todo está heavy. Lo que se dice me muero muerta.

Salvo que hayas sacado los pasajes a mediados del año pasado porque estaban más baratos, vivas en un tupper o seas como Boris Johnson y pienses que es bueno agarrarse la enfermedad para generar inmunidad, cualquiera podía entender que el dichoso Coronavirus iba a terminar apaeciendo en todo el mundo. Y sin ser fatalista, es lo que pasó.

Igual no puedo dejar de pensar en la pobre Floppy, a la que le cerraron la pista de sky, los restaurantes y seguramente haya tenido que cocinar moñitas con queso para la cena de la familia.

Yo te digo, si me llega a pasar eso prefiero que me agarre el corona y no terminar como la Floppy que tuvo que cancelar el viaje a Las Vegas y adelantar el viaje para Miami. Eso sí, al volver no seas como la Carme y respetame la cuarentena.