Fallos de liguilla: una polémica sanción eliminó a Doña Bastarda

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La murga Doña Bastarda, una de las propuestas de punta del 2019, quedó, finalmente, fuera de la liguilla, luego dos sanciones por 10 y 72 puntos en su actuación de la primera rueda, de acuerdo al fallo del jurado promulgado anoche en el Teatro de Verano.



La instancia final, cuya primera de seis etapas comienza esta noche, contará con la



participación de las murgas Agarrate Catalina, Araca la Cana, Cayó la Cabra,

Curtidores de Hongos, La Clave, La Gran Muñeca, La Consecuente, La Mojigata, La Trasnochada y La Venganza de los Utileros; los parodistas Aristophanes, Los Muchachos, Momosapiens y Nazarenos; los humoristas Cyranos, Los Joker´s y Sociedad Anónima; las comparsas C 1080, Sarabanda, Tronar de Tambores y Yambo Kenia y las revistas House, La Compañía y Tabú.



Entre las particularidades del fallo sobresalen las ausencias de los parodistas defensores de título, Zíngaros y la murga Patos Cabreros, que no estaban en su mejor temporada, de modo que el jurado desestimó la clasificación.



Distinta fue la suerte de Los Choby´s, que hicieron una muy buena campaña, pero los sorprendió el alto e inesperado nivel del humorismo, al tiempo que las murgas Queso Magro y Metele que son Pasteles, los parodistas Los Antiguos y la comparsa Valores aparecían con buena chance en las distintas quinielas, pero compartiendo un nivel de paridad con los grupos seleccionados.



Entre los puntos positivos se destaca el retorno de Araca la Cana al grupo selecto de elegidas, luego de haber ocupado la última posición en el pasado certamen, así como el debut liguillero de La Venganza de los Utileros, que había estado cerca en los dos pasados años, pero sin poder capitalizar sus méritos con un pasaporte a la final.



Tampoco pasó inadvertida la clasificación del grupo juvenil Aristophanes en la muy competitiva categoría de parodistas.

Eliminación

La polémica más importante de la noche fue la eliminación de Doña Bastarda, que había terminado de concursar minutos antes de darse a conocer la nómina de clasificados, de modo que esperó el fallo junto a su hinchada en el Teatro de Verano.



Recibieron la noticia con enojo e hicieron sentir su fuerte desaprobación con silbidos, reclamos y abucheos, pero los más veteranos de un elenco mayoritariamente integrado por jóvenes se encargaron de bajar los decibeles y el asunto quedó solo en una airada protesta.



Si bien la polémica se manifestó en la noche de ayer, la quita puntajes -uno de los acontecimientos de mayor visibilidad del carnaval- había sido aplicada en la primera actuación, el 31 de enero.



En aquella instancia, Doña Bastarda fue sancionada con 82 puntos: diez por sobrepasar el tiempo de actuación y 72 por exceder el límite del uso de la guitarra.



La primera sanción fue evidente a los ojos de todos los espectadores que estaban esa noche en el máximo escenario de Momo, mientras que la segunda fue aplicada luego de un contralor que realizaron el jurado y la delegación de Daecpu, donde constataron la infracción.



Aunque no estaba en duda el tiempo cronometrado para el uso de ese instrumento, los responsables de la murga rechazaron la sanción argumentando que el reglamento publicado en la web del Departamento de Cultura de la Intendencia difería del que había sido repartido a los grupos en las jornadas de preparación.



En el primero, según el escrito presentado por los abogados de los artistas, no figuraba el artículo que hablaba de ese tema, mientras que la Gerencia de Eventos y el jurado sostenían que la reglamentación vigente había sido distribuida con normalidad.



El diferendo fue llevado hasta los propios escritorios de los servicios jurídicos de la comuna, que laudaron manteniendo la sanción establecida.

Si bien no se conocen los puntajes ni el lugar que ocupó Doña Bastarda en el marcador final, se da por hecho que ese fue el motivo que determinó la eliminación de la rueda final.

Etapa

La etapa de ayer contó con la participación de las murgas La Croata y Doña Bastarda y los humoristas Los Rolin. Estos últimos mejoraron lo hecho, pero sin alcanzar una paridad a lo largo de todo el espectáculo. Hubo mejor respuesta humorística en algunos momentos, pero con un libreto con intermitencias. En cambio, se mostraron puntos altísimos en voces y vestuario.



La murga La Croata presentó un buen texto, pero con interpretaciones irregulares y un coro con importantes desajustes. Su mejor momento es el cuplé de los progres chetos.



Doña Bastarda, en tanto, hizo una estupenda actuación, con uno de los mejores y más originales libretos de la categoría y el carnaval. Tuvo un satisfactorio rendimiento coral, salvo en la despedida. Su trabajo traza un amplio abanico de paralelismos entre los íconos de la cultura griega y diversos acontecimientos de la sociedad actual. La mayoría de sus cuplés (el de la retórica, el de la política, el de los machos unidos y el de la Alegoría de la Caverna) son candidatos a una terna de mejore. El mismo juicio le corresponde a su excelente despedida sobre la Democracia.

Detalles

Murgas clasificadas: Agarrate Catalina, Araca la Cana, Cayó la Cabra, Curtidores de Hongos, La Clave, La Gran Muñeca, La Consecuente, La Mojigata, La Trasnochada y La Venganza de los Utileros.



Parodistas clasificados: Aristophanes, Los Muchachos, Momosapiens y Nazarenos.



Humoristas clasificados: Cyranos, Los Joker´s y Sociedad Anónima.

Comparsas clasificadas: C 1080, Sarabanda, Tronar de Tambores y Yambo Kenia.



Revistas: House, La Compañía y Tabú.

Fixture de la liguidilla

Etapa 1 - Viernes 1

Araca, C1080, Los Joker' s y Agarrate Catalina.



Etapa 2 - Sábado 2

La Venganza de los Utileros, Tronar de Tambores, Sociedad Anónima y Cayó la Cabra.



Etapa 3 - Domingo 3

La Consecuente, La Compañía, La Clave y Nazarenos.



Etapa 4 - Domingo 4

House, Sarabanda, La Trasnochada y Los Muchachos.



Etapa 5 - Martes 5

La Mojigata, Cyranos, La Gran Muñeca y Aristophanes.



Etapa 6 - Miércoles 6

Tabú, Yambo Kenia, Curtidores de Hongos y Momosapiens.